El Ayuntamiento de Huelva iniciará 2026 plantando cerca de 20.000 flores, más de 3.000 arbustos y 237 árboles

Archivo - Huelva.- El Ayuntamiento de Huelva organiza el Primer Encuentro de Arboricultura Urbana - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva va a iniciar 2026 con una nueva campaña de plantación destinada a incrementar la masa vegetal de la ciudad, en el marco del proyecto 'Huelva: Capital Verde del Sur de Europa'. Con una inversión de más de 95.500 euros, desde el departamento de Parques y Jardines de la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos se ha realizado un pedido de 237 árboles, 3.042 arbustos y 19.661 flores que se irán plantando a medida que vayan llegando al vivero municipal.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la concejala responsable del Área, Mariló Ponce, ha declarado al respecto que van a continuar con el "ambicioso Plan de Arbolado", y van a apostar "por plantas arbustivas y vivaces para seguir avanzando en nuestro compromiso de convertir a Huelva en la Capital Verde del Sur de Europa", al tiempo que se ha referido a la apuesta "por las energías renovables y el Hidrógeno verde" como "la tercera revolución industrial de nuestra ciudad". Asimismo, también ha señalado la apuesta de la Administración por el turismo y el urbanismo sostenible, al incremento de zonas verdes, de masa vegetal" y en definitiva a llevar a cabo una gestión respetuosa con el medioambiente".

La primera remesa se ha adelantado y ya se puede comprobar el refuerzo de la arboleda en zonas como las calles Santa Olalla y Santa Bárbara, pero como ha asegurado Ponce "vamos a colorear cada rincón de la ciudad y tenemos previstas plantaciones en todas las barriadas con proyectos importantes para reforzar la vegetación en los parterres de Nuevo Parque por la avenida Nuevo Colombino, la avenida Ana María Jerez Cano, el Parque del Ferrocarril junto al Muelle de la Rio Tinto o el parque de la barriada de Cardeñas".

En concreto, el plan de plantaciones del Ayuntamiento de Huelva se organiza en dos etapas para respetar "el parón obligatorio que impone el verano en el ciclo biológico de las especies", realizándose entre invierno y primavera y retomándose en la temporada otoño.

Asimismo, la nueva partida para inaugurar las plantaciones de 2026 incluye pinos, robles, olivos, fresnos, algarrobos, cinamomos o chitalpas, entre otras especies, elegidas bajo criterios técnicos para optar por los más adecuados, los que fructifiquen, los que no dañen aceras e infraestructuras, los menos dañinos para los alérgicos, y en definitiva "los que contribuyan a mitigar la producción de dióxido de carbono y a generar más oxígeno, favoreciendo al mismo tiempo la sombra y una ciudad verde".

Además, se incluyen actuaciones de plantación por toda la ciudad "para completar alienaciones, reponer alcorques vacíos e incrementar la masa forestal", porque, como ha precisado la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, "no se trata solo de plantar árboles, sino de hacerlo bien, para alcanzar una cubierta vegetal eficaz, sostenible y una arboleda con futuro en la ciudad".

Al hilo, el Consistorio onubense ha reafirmado su apuesta por arbustos y plantas vivaces, además de árboles, "para alcanzar un equilibrio ecológico que garantice espacios verdes más estables y duraderos". Como ha apuntado la concejala "el arbolado es imprescindible, pero sin arbustos y flores la ciudad queda incompleta".

Tal y como ha indicado la Administración local, con las plantas y arbustos se busca una ciudad más fresca, puesto que enfrían el suelo y disminuyen el efecto 'isla de calor'; además los arbustos y herbáceas frenan la escorrentía, reducen la erosión y mejoran la infiltración del agua de lluvia, protegiendo las raíces de los árboles; lo que es "muy importante" de cara tanto a las lluvias intensas como a periodos de sequía. Por otro lado, los ciudadanos perciben los espacios con flores como más cuidados y mejora la imagen y la percepción general de los espacios verdes.