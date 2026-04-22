Ayuntamiento de Huelva y Junta firman un protocolo de actuación para el avance del nuevo centro de salud del Molino

Interior de un centro de salud de la capital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dependiente de la Consejería de Sanidad de Junta de Andalucía han firmado un protocolo de actuación para la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento sanitario que albergará un centro de salud, servicio de Urgencias y de Atención Primaria en el Molino de la Vega.

Según recoge el protocolo, consultado por Europa Press y adelantado por algunos medios locales, el Servicio Andaluz de Salud precisa disponer de espacios "adecuados" para la construcción de un nuevo edificio sanitario, "que permita reformar el mapa sanitario de la capital mejorando la accesibilidad a los centros de salud".

Por su parte, señala el mismo que el Ayuntamiento de Huelva tiene "voluntad de colaborar" con la Junta de Andalucía para la ejecución de la construcción del Centro, "a los efectos de posibilitar en la mejor manera que la prestación sanitaria de atención primaria sea más accesible a sus habitantes".

En este sentido, el nuevo centro se ubicara en parcela de dominio público y uso dotacional sanitario, con una superficie de 4.361 metros cuadrados, titularidad municipal, en calle Julio Baroja, esquina con calle José Manuel Carrión de Huelva, adosado a la Escuela Náutico Pesquera. La cesión de esta parcela en favor de la Junta de Andalucía se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva del 23 de julio de 2024, con la finalidad de construir este nuevo centro de salud.

Este protocolo, firmado este martes, 21 de abril, por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la directora-gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, no especifica fechas de inicio, ya que se trata de definir el marco jurídico a seguir por las administraciones para hacer efectivo el "acuerdo de voluntades" que posibilite la construcción del centro, mediante mecanismos de colaboración conjunta.

Apunta que el centro de salud 'Molino de la Vega', que pertenece a la Zona Básica de Salud de Huelva, dependiente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa, atiende a una población de 19.881 habitantes de las barriadas de Cardeñas, El Carmen, Marismas del Odiel, Las Colonias, La Navidad, Santa Lucía y Molino de la Vega, incluidos todos ellos en el Distrito II de la capital de Huelva.

Por ello, ambas partes manifiestan "interés común" en que se lleve a cabo la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo centro de Atención Primaria, para lo que, "con respeto al ejercicio legítimo de las competencias respectivas, coordinarán sus actuaciones de acuerdo con los principios de lealtad institucional, información mutua, cooperación, asistencia activa, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad".

El protocolo establece la creación de una comisión de seguimiento de carácter paritario, con seis miembros nombrados por cada administración y se reunirá una vez al año, o siempre que lo solicite alguna de las partes. Esta comisión se responsabilizará de "la interpretación, cumplimiento, coordinación e implementación" de las medidas de cooperación previstas en el protocolo, de su seguimiento y de la evaluación de sus resultados.