El Ayuntamiento de Huelva licita la ampliación del Plan de Asfaltado 2026 para la capital

Archivo - Asfaltado en una avenida de la capital. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha publicado este miércoles la licitación de la ampliación del Plan de Asfaltado para la capital, aprobada el pasado lunes en la Junta de Gobierno Local, y que incrementa su presupuesto en 300.000 euros, hasta alcanzar los 2,3 (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses.

Según recoge la documentación, consultada por Europa Press, el plan se estructura en tres bloques diferentes, uno para el barrio de La Orden, con un presupuesto base de licitación de 768.561 euros; el segundo abarca la zona Centro y Adoratrices, con 777.441 euros; y el tercero está destinado a los barrios del Matadero, del Rocío y Balbueno, con una inversión de 753.996 euros.

Expone el Ayuntamiento que, entre otras calles, el proyecto recoge el asfaltado de la calle Honduras, "especialmente dañada" por las Danas Kristin, Leonardo y Marta acontecidas el pasado invierno y señala que "la pendiente longitudinal de la misma y su anchura facilitaron la escorrentía de las aguas pluviales provocando grietas, blandones y pérdida del material de la capa de rodadura, resultando una superficie de circulación peligrosa e insegura con el consiguiente peligro para la seguridad vial, por lo que su asfaltado es prioritario y urgente".

Señala el Consistorio que las vías destinadas al tráfico rodado "se deterioran por el paso del tiempo" por "las inclemencias meteorológicas y las solicitaciones que le transmite el tráfico que soportan", así como apunta que, "en determinadas ocasiones, el escaso dimensionamiento de las capas de firme y el deficiente drenaje favorecen este deterioro, dando lugar a superficies de rodaduras incómodas y peligrosas para la circulación vial".

De esta forma, en La Orden se contempla el arreglo de las calles Honduras, San Juan, Concepción Rodríguez Garzón, Virgen del Reposo, Gonzalo de Berceo, las avenidas de Santa Marta (tramos), Avenida de La Orden (tramo entre Valparaiso y la gasolinera) y Diego de Morón, así como la rotonda superior de la Cuesta de la Cinta y el pasaje El Greco.

Asimismo, recoge la documentación que "si por causas imprevistas o sobrevenidas no pudieran ejecutarse las obras en alguna de las calles señaladas", las mismas "podrán sustituirse por una superficie equivalente" en otras zonas con necesidades como la carretera del cementerio.

En el centro y Adoratrices entran las calles Aljaraque, Santo Domingo de la Calzada, Arqueólogo Garay de Anduaga, María Auxiliadora, San Sebastián (por al Juzgado de Menores), la avenida Cabezo de La Joya, el primer tramo de la avenida de Alemania, avenida de San Antonio, avenida Doctor Rubio, avenida de Andalucía (en el tramo entre la rotonda del Papa y la rotonda del Burro) y los dos carriles del paseo marítimo (desde la rotonda de salida hacia Gibraleón hasta la rotonda de Cardeñas).

En cuanto a los barrios del Matadero, del Rocío y Balbueno, las actuaciones incluyen tramos de la avenida Escultora Miss Whitney, la avenida de Guatemala y el último tramo de la avenida de Palomeque, así como las calles Periodista Ángel Serradilla, Venezuela, Obispo Díaz Bernal, Juan Ramón Jiménez, Islas Columbretes, Hermano Palomo, Cortelazor, Brasil, Almonte, el lateral del Corte Inglés, calle Ismael Serrano, Joaquín de la Torre, Paco Cerrejón, Arquitecto Pinto, Francisco Pizarro, Arias Montano y Antón Alaminos.

Asimismo, recoge la documentación que "si por causas imprevistas o sobrevenidas no pudieran ejecutarse las obras en alguna de las calles señaladas", las mismas "podrán sustituirse por una superficie equivalente" en otras zonas con necesidades como la carretera del cementerio.