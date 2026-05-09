El Ayuntamiento de Huelva refuerza el trabajo de conservación y mejora en las instalaciones deportivas municipales

Instalaciones deportivas municipales del Polígono San Sebastián de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva mantiene durante todo el año las tareas de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales, una "labor continua que se desarrolla de manera planificada" en los distintos espacios deportivos de la ciudad. En lo que va de año, estas actuaciones han incluido intervenciones de distinta naturaleza, combinando trabajos de mayor alcance con actuaciones habituales de conservación y puesta a punto.

Tal y como ha emitido el Consistorio onubense en una nota, entre las intervenciones realizadas, se encuentra la rehabilitación de las pistas deportivas del Polígono San Sebastián, con una inversión estimada de 200.000 euros, que ha incluido la renovación del pavimento, la sustitución del cerramiento perimetral, mejoras en el drenaje, la señalización y el equipamiento, así como la ampliación del edificio auxiliar.

Asimismo, se han desarrollado actuaciones en el Campo de Fútbol Playa de la calle Jabugo, orientadas a la adecuación y mejora de este espacio deportivo, que acogerá próximamente competiciones oficiales de ámbito nacional. Estas actuaciones permiten adaptar la instalación a los requisitos necesarios para su uso deportivo y favorecer su utilización en distintas disciplinas.

En paralelo, la Administración local ha llevado a cabo trabajos de saneamiento mediante pintura en diferentes instalaciones, como las pistas de Los Desniveles en la Plaza del Andévalo, donde se han acondicionado vestuarios, zonas exteriores y vallado; las pistas de Nuevo Molino, incluyendo la pista de fútbol sala y espacios anexos; los exteriores del polideportivo Diego Lobato; y las instalaciones del Campo de Fútbol Playa tras su intervención.

También forman parte de estas tareas habituales las actuaciones de reparación de mobiliario deportivo, especialmente en canastas, tableros, redes y porterías, con el objetivo de mantener las condiciones adecuadas de uso.

Del mismo modo, se desarrollan trabajos periódicos de limpieza, desbroce y adecuación en distintas instalaciones, como las del Parque Paco Jiménez, Nuevo Molino, la calle Federico Mayo o el Parque Juan Ceada Infantes, en la barriada de Zafra. En este último caso, las actuaciones han incluido la mejora del drenaje, la reparación de elementos perimetrales, la limpieza de la superficie, el repintado de las pistas y la reposición del equipamiento deportivo.

Estas actuaciones responden a la necesidad de mantener en condiciones adecuadas una red de instalaciones deportivas de uso libre y acceso público, distribuidas por los barrios y destinadas tanto a la práctica deportiva individual como a las actividades organizadas, especialmente las vinculadas a las Escuelas Deportivas Municipales.

La concejala de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha explicado que "las labores de mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales forman parte del trabajo ordinario que realizamos durante todo el año para que estos espacios estén disponibles en condiciones adecuadas para su uso".

Se trata, ha añadido, "de espacios muy utilizados por los vecinos y por las Escuelas Deportivas Municipales, por lo que requieren una atención constante para garantizar su seguridad, funcionalidad y conservación, para que las instalaciones deportivas de los barrios continúen siendo lugares de encuentro, convivencia y práctica de hábitos de vida saludable".

En este sentido, la concejala ha insistido en que "se trata de espacios públicos cuyo cuidado también depende del uso responsable por parte de todos, ya que muchas de las intervenciones que se realizan responden a deterioros evitables".

En suma, desde el Ayuntamiento se insiste en que el mantenimiento de estos espacios es una tarea continua que requiere intervenciones periódicas, muchas de ellas motivadas por el "uso intensivo de las instalaciones", por lo que han enfatizado en la importancia de hacer un "uso adecuado" de las mismas para contribuir a su conservación.