El Ayuntamiento de Huelva retoma el servicio del 'Punto Limpio Móvil' el próximo lunes en El Matadero

Imagen de recurso del Punto Limpio Móvil. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha retomado el servicio del 'Punto Limpio Móvil' el próximo lunes con la ubicación del contenedor gigante junto a la Escuela de Arte León Ortega en la barriada del Matadero.

A continuación, durante el resto del mes de enero, visitará El Higueral y Santa Marta, trasladándose los lunes como suele ser habitual, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer toda la planificación prevista, dando a conocer las ubicaciones previstas para todo el año con la intención de promover entre los ciudadanos el uso de un servicio mediante el que en 2025 se rescataron para el reciclaje más de 28 toneladas de residuos domésticos.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha incidido en que el objetivo de este servicio es sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de implicarse en el reciclaje y avanzar en el control y mejora de la gestión de residuos en la ciudad, promoviendo y facilitando este proceso.

Al acercar el Punto Limpio a los barrios se brinda a los vecinos un cómodo servicio de recogida de residuos domésticos para facilitar su separación, primer paso para su posterior reciclado y tratamiento, avanzando en la gestión de restos no voluminosos.

El 'Punto Limpio Móvil' sigue una ruta establecida, recalando de manera itinerante en todas las barriadas de la ciudad. En cada ubicación se coloca un lunes para, al lunes siguiente, desplazarse a un nuevo punto de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento ha señalado que los residuos admitidos serán vidrio, papel, cartón, metales y plásticos; aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), como teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos; textiles y calzados; y residuos considerados peligrosos como cartuchos de tinta y tóner, latas, lámparas, CD/DVD, medicamentos sólidos caducados, pilas, baterías, aerosoles, radiografías, tubos fluorescentes, pinturas, disolventes, barnices y aceites vegetales de uso doméstico.

Durante 2025, de las más de 28 toneladas de residuos recogidas, destacan las categorías de ropa y pequeños electrodomésticos con cerca de 11.260 kilos de residuos; así como teléfonos móviles, pilas y baterías, con 4.880 kilos y 1.775 kilos, respectivamente.

Por otro lado, el citado comunicado ha añadido que no se admitirán residuos voluminosos, ya que para ello el Ayuntamiento de Huelva cuenta con un servicio gratuito de recogida, previa solicitud con la empresa Cespa.

De esta manera, del 12 al 18 de enero estará en la Escuela León Ortega, para pasar a la calle Cartagenera con Camarada López Luique del 19 al 25 de enero. La semana siguiente el punto móvil estará en la Avenida de la cinta.

Del 2 de al 8 de febrero se situará en la calle Diego Velazquez, pasará a la calle Sanson Carrasco para situarse del 16 al 22 de febrero en la calle Legión Española.

La siguiente semana, del 23 de febrero al 1 de marzo el Punto Limpio Móvil se colocará en la avenida de Italia con Alfonso XII, mientras que del 2 al 8 de marzo estará en la calle valdelarco.

Tras ello, las siguientes semanas estará en la barriada Cardeñas, la calle Villarrasa, la Calle Agustín Domiguez Belda y la calle Joaquín de la Torre.

Del 6 al 12 de abril se colocará en la calle Gómez de Avellaneda, del 13 al 19 en la calle Vasco Núñez de Balboa y del 20 al 26 en la Avenida Nuevo Colombino. Finalizará abril del 27 al 3 de marzo en la calle del licenciado.

Ya en mayo, el Punto Móvil podrá encontrarse del 4 al 10 en la calle Aruba, del 11 al 17 en la Avenida de Santa Marta, del 18 al 24 en la calle Fray Junipero Serra y del 25 al31 en la calle Hermano Carlos Obrero de María.

En junio, desde el 1 hasta el 7 estará en la calle Artesanos, del 8 al 14 en la calle de la Zarza, del 15 al 21 en la calle de los Emires, del 22 al 28 en la calle Alfonso X El Sabio y del 29 de junio al 5 de julio, estará en la Avenida Escultora Miss Whitney.

Del 6 al 12 de julio se situará en los aparcamientos Tariquejo, del 13 al 19 en la calle practicante Martin del Molino, del 20 al 26 en la calle enfermera Teresa Gimeno y del 27 de julio al 2 de agosto en la Avenida Adoratrices.

Por su parte, en agosto, del 3 al 9 se encontrará en la Avenida Unión Europea, del 10 al 16 en la calle Dotor Cantero Cuadrado, del 17 al 23 en la Avenida de la Ria y del 24 al 30 en la Calle Isla Cristina.

Ya en septiembre, del 7 al 13 estará situado en la calle Roque Barcia, del 14 al 20 en la Calle Diego Velazquez, del 21 al 27 en la Calle Pablo Ruiz Picasso y del 28 de septiembre al 4 de octubre en la Avenida Campos de Montiel.

Del 5 al 11 de octubre, podrá encontrarse en la calle Ruiz de Alarcón, del 12 al 18 en la calle de las Cruces, del 19 al 25 en la calle Río de la Plata, del 26 de octubre al 1 de noviembre, en la calle Pescadores.

En noviembre, del 2 al 8 estará en el Barrio Reina Victoria, del 9 al 15 en la calle Aljaraque, del 16 al 22 en la calle Salamanca, del 23 al 29 en la calle Antonio Machado y del 30 de noviembre al 6 de diciembre en la calle Mudejares.