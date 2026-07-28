El Ayuntamiento de Moguer abre expediente por la agresión viral a una menor y activa recursos sociales y psicológicos

Ayuntamiento de Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha abierto un expediente, dentro de sus competencias, sobre la agresión a una menor en el municipio y difundida por redes sociales y ha activado recursos sociales

En un comunicado publicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento de Moguer, "ante los gravísimos hechos ocurridos" y "la difusión en redes sociales de un vídeo relacionado con un caso de bullying" expresa su "más firme condena y absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico". "Ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad y, especialmente, cuando afecta a menores de edad".

Además, el Ayuntamiento señala que se trata de "un asunto de especial sensibilidad, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos como por la edad de las personas implicadas", por este motivo el procedimiento se encuentra bajo la tutela y supervisión del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Menores.

No obstante, continúa el comunicado, el Ayuntamiento moguereño "no ha permanecido al margen, activando todos los recursos municipales necesarios para atender esta dolorosa situación". Así, desde el "primer momento", el Consistorio ha colaborado con las autoridades implicadas en la investigación y se ha mantenido un contacto permanente con la Guardia Civil, que ha trasladado los hechos a la Policía Judicial.

"Asimismo, en el ámbito de nuestras competencias, se ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos y se están siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones. Además, desde el primer momento, se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso", han explicado.

Además, el Ayuntamiento ha trasladado un mensaje "de tranquilidad y responsabilidad" a la ciudadanía para que "la investigación siga su curso con todas las garantías legales y con el máximo respeto a la protección de los menores implicados".

"El Ayuntamiento de Moguer continuará colaborando con las autoridades competentes y actuando con la máxima diligencia dentro del marco de sus competencias. Reiteramos nuestro firme compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, nuestro absoluto rechazo a cualquier muestra de violencia y nuestra defensa de la convivencia, el respeto y la tolerancia como valores fundamentales de nuestra sociedad", finaliza el comunicado.