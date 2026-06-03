El Ayuntamiento de Nerva (Huelva) aprueba el relevo en la Alcaldía cumplimiento del pacto entre XNerva y PSOE

Archivo - Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Nerva (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE NERVA - Archivo

NERVA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Nerva (Huelva) aprobó este martes, en Pleno Extraordinario, la renuncia del alcalde, José Luis Lozano (Xnerva), en cumplimiento del pacto suscrito con el PSOE que originó la moción de censura del 16 de mayo de 2025 y por el que estableció una alternancia de un año de la Alcaldía. Así, este jueves tomará posesión el nuevo alcalde, el socialista Josema Domínguez.

De este modo, el 16 de mayo de 2025 PSOE, IU y XNerva en Pleno Extraordinario se debatió una moción de censura, que prosperó, en contra de Rafael Prado (PP) presentada por PSOE, IU y XNerva. En este sentido, el PSOE y XNerva firmaron un acuerdo de gobernabilidad de una Alcaldía alterna entre las dos formaciones, por ello, José Luis Lozano tomó la vara de alcalde en primer lugar.

Así las cosas, un año después, el Ayuntamiento de Nerva, en sesión extraordinaria, aprobó este martes, la renuncia de José Luis Lozano, como alcalde para cumplir con el acuerdo alcanzado con el PSOE, ya que,a aunque IU votó a favor de la moción de censura, no se sumó al acuerdo.

Durante la sesión, Lozano explicó que la renuncia se basa "exclusivamente" al cargo de alcalde, ya que mantiene el acta de concejal y tiene por objeto "cumplir con el pacto de gobierno", con objeto de garantizar la estabilidad y el desarrollo del municipio".

Asimismo, Lozano, agradeció a compañeros, técnicos y a los nervenses por "su colaboración, su empatía y los continuos ánimos que han dado en los momentos de flaqueza". "Es verdad que la actuación política suele ser ingrata, muy ingrata, sin embargo tengo que manifestaros que para mí ha sido todo lo contrario, pues jamás me he encontrado huérfano de vuestro cariño", ha abundado.

Además, incidió en que durante su paso por la Alcaldía, quería "huir de los enfrentamientos y la crispación" y que se va con "la tranquilidad de jamás haber contribuido a una polémica". "Creo firmemente que Nerva, que nuestros vecinos y vecinas están ya agotados de tantas trincheras, de tantas guerras que no conducen a absolutamente a nada y que irremisiblemente jamás dejan vencedores y pueblan nuestras calles de vencidos", señaló tras lo que remarcó el trabajo realizado "hasta el último día".

Por su parte, desde el PSOE señalaron que este Pleno es la "formalización" del acuerdo, que tiene por objetivo "devolver la estabilidad institucional y la normalidad política al Ayuntamiento".

Los socialistas recordaron la moción de censura de hace un año para "poner fin a dos años de desgobierno del Partido Popular y abrir una nueva etapa basada en el diálogo, el entendimiento y la responsabilidad compartida". "Aquella decisión no fue fruto de la improvisación ni de intereses partidistas, fue una decisión meditada, tomada pensando exclusivamente en el interés general de Nerva", ha incidido.

Por otro lado, han detallado que el trabajo desarrollado por el conjunto del Gobierno municipal "ha sido más que aceptable", ya que "se han dado pasos importantes para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y para devolver a este Ayuntamiento a una dinámica de trabajo centrada en la gestión y en la búsqueda de soluciones".

Por último, han tenido palabras para José Luis Lozano que asumió la Alcaldía en "un momento especialmente complejo", pero cuyo trabajo se ha desarrollado "con dedicación, con cercanía y con una enorme capacidad de trabajo". "Has sabido representar a nuestro pueblo con dignidad y has contribuido decisivamente a abrir una nueva etapa política basada en el entendimiento y la colaboración entre fuerzas diferentes", concluyeron.

Así, una vez aceptada la renuncia, el Pleno volverá a reunirse este jueves, en sesión extraordinaria, a partir de las 18,00 horas para investir al nuevo alcalde que con toda probabilidad, según han confirmado desde el PSOE, será Josema Domínguez.