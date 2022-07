El Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) lidera el proyecto europeo AGROS

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Palma del Condado lidera el proyecto AGROS (Activación de Sinergias de Techos Verdes), un proyecto formativo Erasmus+ K2 que aborda las necesidades en cuanto a protección ambiental que afronta Europa.

Según ha indicado en una nota de prensa, su propósito es fomentar la adquisición y desarrollo de habilidades básicas y competencias clave para el diseño, implementación, uso y gestión sostenible de techos verdes. Además de promover la educación de adultos en el terreno de la acción ambiental, AGROS apoya la concienciación cívica en materia de retos ecológicos.

Sus cuatro objetivos principales son promover los techos verdes como contribución ciudadana a la protección medioambiental, a la vez que fomentar la participación activa de la población en el desarrollo sostenible de los municipios: proporcionar a los ciudadanos las habilidades y conocimientos necesarios para la práctica de la horticultura en edificios urbanos.

También contribuir al establecimiento de modelos de desarrollo urbano con fines ambientales, a través de la formación y la sensibilización en los beneficios de los tejados verdes y crear y ofrecer productos educativos y herramientas digitales de formación basados en metodologías y enfoques de educación para adultos.

AGROS está impulsado por un consorcio de socios de siete países distintos: Ayuntamiento de La Palma del Condado (España); Kaunas Science and Technology Park (Lituania); Xenios Polis Culture, Science and Action (Grecia); Latvian Association of Local Governments (Letonia); Center for Social Innovation (Chipre); Eurelations GEIE (Italia) y D'Antilles et D'Ailleurs (Antillas francesas).

Entre los productos educativos y herramientas digitales que se están desarrollando en el marco del proyecto se encuentran: los Cursos AGROS, el Manual de Formación y Adaptación y el Libro de Buenas Prácticas y Políticas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pilotaje de los Cursos, con el objetivo de testear correctamente el producto antes de su implantación en el currículum de centros educativos nacionales e internacionales. Para poder acceder a este contenido o conocer el proyecto a fondo, visite www.agrosproject.com. El proyecto AGROS está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

ERASMUS+

Además, el Ayuntamiento de La Palma del Condado participa en el proyecto europeo Erasmus + Ecomedia junto a los socios Wisefour Innovation and Development Organization Ltd de Chipre, Enjoy Italy Di de Italia, Vienna Association of Education Volunteers de Viena, Institute of Entrepreneurship Development de Grecia y Kestavan Kehityksen Instituutti Ry de Finlandia.

El proyecto tiene como objetivo capacitar a trabajadores sociales y juveniles, guías escolares, mentores, tutores y, en general, a los profesionales que trabajan con jóvenes en el uso de los medios comunitarios como una herramienta para mejorar la calidad de su trabajo y comunicación, para empoderar a los jóvenes, así como a para crear conciencia sobre otros enfoques de voluntariado, es decir, el voluntariado electrónico y el activismo digital, con un enfoque en el clima cambio.

El alcance del proyecto será el cambio climático, uno de los desafíos más cruciales de la sociedad actual, junto con sostenibilidad del medio ambiente. Según lo declarado por la Comisión de la UE, "las últimas dos décadas han sido testigos de 18 de los más cálidos años registrados y un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos".

Los principales objetivos de este proyecto son: aumentar las habilidades digitales y la alfabetización mediática comunitaria entre los profesionales que trabajan con jóvenes, además de sensibilizar sobre el cambio climático a través del compromiso de jóvenes en actividades de voluntariado electrónico y activismo, utilizando los medios comunitarios como una herramienta innovadora.