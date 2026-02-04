El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) inicia una obra de emergencia de protección de la playa de El Portil

Destrozos ocasionados por la borrasca Leonardo en El Portil. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Técnicos municipales de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) han levantado acta este miércoles para iniciar una obra de emergencia de protección del litoral portileño tras los destrozos existentes en la primera línea de playa de El Portil, agravados por el paso de la borrasca Leonardo.

Así lo ha dado a conocer en una nota de prensa el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, que ha lamentado "el silencio de Costas una vez se ha puesto de manifiesto el peligro, ya no sólo para las infraestructuras, sino también para las personas".

A comienzos de año, con la pasada borrasca Francis, el Consistorio alertó "expresamente" del "riesgo inminente y real" de "colapso del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales", una infraestructura municipal aún pendiente de recepción, "cuya rotura podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles" y señaló que "de producirse cualquier vertido o daño al medio ambiente, la responsabilidad sería única y exclusivamente de la Dirección General de Costas por su inacción consciente y reiterada".

Por ello, el Ayuntamiento intervendrá "de manera subsidiaria" para "proteger urgentemente las infraestructuras municipales --colector, calzadas, acerados y viales-- y le repercutirá íntegramente el coste económico de las actuaciones a Costas", además de "exigir las responsabilidades legales y patrimoniales que correspondan".

Por otra parte, la carretera de La Bota va a permanecer cortada este miércoles por los efectos de la borrasca, ya que la acumulación de arena, los fuertes vientos y la próxima subida de la marea "imposibilitan que se circule en la vía".

El Ayuntamiento mantiene activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) y su Comité Asesor ha permanecido reunido de forma telemática durante toda la noche, realizando un seguimiento continuo de la situación, con especial atención a las zonas más vulnerables del término municipal, como las viviendas de primera línea de playa en El Portil y el entorno de la Cañada de El Rincón.

Asimismo, el alcalde ha informado de que se dictó una orden de ejecución para declarar la no habitabilidad de una vivienda en primera línea de El Portil por riesgo de desprendimiento, procediendo al desalojo preventivo de dos personas mayores que residían en ella. Ahora la Policía Local va a volver a verificar que no queda nadie habitando estas viviendas y a balizar sus accesos de cara a la próxima pleamar, que será a las 17,03 horas.

El alcalde ha adelantado al respecto que se van a dictar dos órdenes de ejecución más, por el estado en el que se encuentran tras esta borrasca. "Con estas órdenes que se envían a los propietarios y a Costas, como dueña del terreno, no se permite la habitabilidad y se emplaza a que se retire el material caído, se reponga o se realicen las labores de protección necesarias", ha dicho el regidor municipal.

Respecto a El Rincón, considerada una de las áreas inundables más complejas de la provincia, el primer edil ha explicado que se realizaron notificaciones preventivas a varias familias, algunas de las cuales optaron por abandonar sus viviendas de forma temporal. "Afortunadamente, no se han producido desbordamientos ni inundaciones durante la noche, aunque seguimos muy pendientes de la evolución", ha afirmado.

El Ayuntamiento mantiene activados todos los servicios municipales, con refuerzo de patrullas de Policía Local, personal de Protección Civil, Bomberos, vigilantes municipales y servicios de jardinería y limpieza, especialmente ante posibles caídas de árboles o elementos desprendidos y ha suspendido las actividades al aire libre, cerrado parques y cancelado actividades municipales, incluidas las deportivas y culturales previstas para la jornada.