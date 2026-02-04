El Ayuntamiento de Rosal (Huelva) alerta de "riesgo elevado" de desbordamiento del río Chanza

Aumento del caudal del río Chanza a su paso por Rosal de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRONTERA

ROSAL DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha alertado de que el río Chanza ha incrementado "notablemente" su caudal y existe un "riesgo elevado" de desbordamiento, sobre todo, a su paso por el puente de la A-495, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución.

Así, en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el Ayuntamiento ha explicado que debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas y al incremento "notable" del caudal de diversos barrancos y del río Chanza, existe "riesgo elevado" de desbordamiento, especialmente en las zonas próximas al puente de la carretera A-495.

Así, se han detectado subidas rápidas del caudal en barrancos del entorno rural y del casco urbano, por lo que el nivel del río Chanza continúa aumentando y "podría sobrepasar su capacidad en las próximas horas". Además, los accesos y márgenes cercanos al puente de la A-495 presentan acumulación de agua y zonas inestables.

Por ello, se ha recomendado a la población evitar transitar por zonas próximas a cauces, barrancos y márgenes del río; no circular por caminos rurales o pasos inundados; mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y servicios de emergencia.

Por otro lado, se ha activado del protocolo municipal de emergencias; va a vigilar permanente de los puntos de mayor riesgo y se va a coordinar con los servicios de protección civil y cuerpos de seguridad. El Ayuntamiento ruega a los vecinos extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales hasta nuevo aviso.