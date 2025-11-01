El Ayuntamiento somete a información la propuesta de ordenanza para regular la pirotecnia en Huelva

HUELVA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva somete desde el viernes a información pública el borrador del texto con la propuesta de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Manipulación y Uso de Artificios Pirotécnicos y de la Realización de Espectáculos Públicos de fuegos artificiales en la capital, con el objeto de "dar audiencia a los ciudadanos afectados, así como también recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por parte de las organizaciones o asociaciones que se vieren afectados por la norma".

Según recoge esta propuesta, consultada por Europa Press, ahora se abre un plazo de diez días hábiles a partir de su inserción en el portal web del Ayuntamiento de Huelva --desde el viernes-- para recibir las propuestas y alegaciones. Entre otras cuestiones, el borrador recoge limitaciones horarias, así como de tiempo para el uso de fuegos en Colombinas o el número de cohetes permitidos para la salida de las hermandades del Rocío o filiales de otras romerías de la provincia.

Indica el Consistorio en este borrador que la pirotecnia "forma parte de las tradiciones y festejos populares de Huelva", con "un origen histórico en avisos rurales y celebraciones religiosas que evocan la identidad y el sentimiento comunitario de nuestros barrios y de nuestra población", toda vez que apunta que, "no obstante, su uso debe compaginarse con el respeto al descanso vecinal, la protección del patrimonio histórico y natural, la conservación de la fauna y flora locales, así como con la inclusión y el bienestar de todas las personas asistentes".

Por ello, subraya que "se debe prestar especial atención" a la accesibilidad sensorial y emocional, "garantizando espacios y horarios adaptados para personas con trastornos del espectro autista y otras sensibilidades sensoriales, fomentando la creación de áreas tranquilas y estableciendo avisos previos claros para quienes requieran mayor preparación o acompañamiento".

También afirma que hay que "prestar atención" al impacto acústico y visual sobre el entorno animal, "evitando momentos críticos para la fauna silvestre y doméstica, adoptando medidas que minimicen el estrés en animales de compañía y evitando el uso de artificios de gran potencia en zonas cercanas a reservas naturales o hábitats" y a "la protección del patrimonio cultural y bienes de interés local, integrando siempre los criterios de seguridad y conservación".

En este sentido, indica que se establece esta ordenanza como "medio regulador" de las actividades reseñadas y "aquellas que puedan solicitar permiso para su uso" para garantizar "la compatibilidad de los diferentes intereses generales", toda vez que apunta que se regulará en todo el término municipal, "tanto en espacios públicos como privados, con motivo de festejos tradicionales, religiosos, culturales, deportivos o privados".

COLOMBINAS, HERMANDADES DEL ROCÍO Y FIESTAS

El Ayuntamiento de Huelva ha dispuesto el uso de la pirotecnia en las diferentes celebraciones de fiestas tradicionales como las Fiestas Colombinas. En este sentido, para la apertura y clausura de la fiesta se usará pirotecnia, "intentando que sea lo menos sonora posible, con una duración máxima de 20 minutos de espectáculo no pudiendo finalizar más tarde de las 01,30 horas".

Con motivo de la salida de las hermandades de la Romería del Rocío, la Hermandad del Rocío de Huelva podrá lanzar "tanto a la ida como a la vuelta del camino", un disparo de salvas a la salida de la Casa de la Hermandad, uno a la llegada a la iglesia del Rocío de Huelva, uno a la llegada al monumento a la Virgen del Rocío en la Plaza del Punto o alternativamente a la llegada al Ayuntamiento en caso de que pase delante de la casa Consistorial, a elección de la hermandad, y uno a la llegada a la Comandancia de Marina.

Por su parte, la Hermandad de Emigrantes de Huelva podrá lanzar en el camino de ida, un disparo de salvas a la salida de la Casa de la Hermandad de Emigrantes, uno a la llegada a la plaza Quintero Báez, uno a la llegada al monumento a la Virgen del Rocío en la plaza del Punto y uno a la llegada a la Comandancia de Marina. En el camino de vuelta podrá lanzar un disparo de salvas a la llegada al Colegio Teresianas, uno a la llegada al Hotel Luz de Huelva, uno a la llegada a la plaza de la Merced y uno a la llegada a la Casa de la Hermandad de Emigrantes.

Señala el Ayuntamiento que, "por las características excepcionales de su recorrido, el cual transcurre por casco urbano, se permitirá el uso de la pirotecnia dentro del mismo".

En la Fiesta de la Cinta, el 8 de septiembre, a la llegada de la Virgen de la Cinta a su Santuario, se usará pirotecnia, "intentando sea lo menos sonora posible, con una duración máxima de 15 minutos de espectáculo" y en San Sebastián los disparos de salvas serán uno a la llegada de la hermandad --durante su procesión oficial-- al Monumento de Miguel Báez 'El Litri'.

Esta normativa también afecta a las hermandades filiales de la capital de diferentes romerías de la provincia, así como a la de San Isidro labrador de La Alquería y La Ribera.

NAVIDADES

Durante las fiestas navideñas queda prohibido hacer estallar en la vía pública y espacios al aire libre, petardos, cohetes, tracas y artificios pirotécnicos similares, "incluso en las manifestaciones autorizadas de cualquier tipo". Se exceptúa únicamente durante los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. "Es decir, solo está permitido lanzar cohetes o petardos en la calle esos cuatro días" con los horarios concretos de 22,00 horas a 02,00 de la madrugada.

LUGARES DE USO Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Así las cosas, independientemente de las fechas relevante señaladas, se podrán llevar a cabo esta actividad en espacios abiertos tales como el recinto Colombino y anejos, plazas y parques del municipio, "cumpliendo estrictamente con las normas de uso reseñadas" y "no se permitirá su uso en espacios cercanos --radio menor a cinco metros-- a viviendas o a bienes, tanto públicos como privados, que no sean los propios contenidos en los espacios habilitados mencionados anteriormente".

De la misma manera, no se permitirá el disparo de tracas, fuegos artificiales o cualquier elemento pirotécnico delante o en los aledaños de bienes de interés cultural o relevancia local, centros policiales y sanitarios, así como zonas específicas de juegos infantiles y de mascotas en los parques, infraestructuras, vías de comunicación o cualquier otro lugar que, debido a su riesgo especial, sean susceptibles de accidentes que afecte a la población, "salvo circunstancias excepcionales, apreciadas y autorizadas".

Señala el Consistorio que el horario establecido para el posible uso de artificios pirotécnicos "dependerá de las circunstancias que permitan su uso y se expondrá en cada uno de los sucesos concretos". La franja horaria en la que está permitido el uso de los efectos sonoros será desde las 08,30 hasta las 22,00 horas "salvo que se indique lo contrario" y cuando las condiciones meteorológicas "contravengan" el uso de material pirotécnico "no se permitirá su utilización".

"En cualquiera de los casos primará el respeto al descanso de los vecinos y vecinas, especialmente cuando el lanzamiento de artículos pirotécnicos se produzca en días laborales. Igualmente, y en la medida de lo posible, para velar por el bienestar de las personas con enfermedades graves que pueden verse afectadas por estas actividades o aquéllas que padezcan Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.), se sustituirá el uso de la pirotecnia tradicional por la pirotecnia fría, solo lumínica o de la denominada pirotecnia silenciosa", subraya.

Los interesados en consultar el documento completo pueden encontrarlo en la dirección: https://sede.huelva.es/opensiac/action/infopublica?method=vi....