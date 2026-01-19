Ayuntamientos de Huelva muestran sus condolencias por el accidente de Adamuz y pendientes de desaparecidos

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la provincia de Huelva han mostrado sus condolencias a familiares por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y han asegurado que están pendientes de conocer el paradero de algunas personas y familiares onubenses desaparecidas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cartaya, a través de sus perfiles de redes sociales, han trasladado su "más sincero" pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente y también "deseos de recuperación para las personas que han resultado heridas en el siniestro".

Asimismo, han señalado que están pendientes de los vecinos de Cartaya que viajaban en el Alvia con destino a Huelva, con cuyas familias se mantiene en contacto el alcalde, que se desplazó este domingo hasta la estación de tren de Huelva, para "ofrecerles el apoyo que puedan necesitar".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Punta Umbría tambien han trasladado las "más sinceras condolencias" a las familias y amistades de las personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en las últimas horas. "Asimismo, expresamos nuestro apoyo y deseamos una pronta y completa recuperación a todas las personas que han resultado heridas", han subrayado.

No obstante, el Consistorio está "muy atento" a la evolución de las noticias relativas a las personas de Punta Umbría que viajaban en el tren, "manteniendo un contacto permanente con sus familiares a través del alcalde, para ofrecerles el apoyo que puedan necesitar".

El Ayuntamiento de Lepe también han mostrado su "sentido pésame" a los familiares y amigos de las víctimas y siguen "muy pendientes" del estado de los pasajeros de Lepe que iban en el ten.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Almonte ha mostrado su "más profundo pésame" por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Córdoba y ha traslado el "apoyo y cariño a las familias y seres queridos de las personas fallecidas".

Además, han informado de que en dicho tren viajaban vecinos y vecinas de Almonte, "quienes, afortunadamente, se encuentran bien y fuera de peligro". "Nuestro agradecimiento a todos los profesionales que han intervenido y continúan haciéndolo por su rápida y eficaz actuación. Almonte se une al dolor de las víctimas y muestra su solidaridad con todos los afectados por este lamentable suceso", han comentado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Trigueros se ha solidarizado con las personas afectadas por el accidente y "acompañamos en el sentimiento a las víctimas, a sus familias y a sus seres queridos, y mostramos nuestro reconocimiento a los equipos de emergencia y profesionales que actuaron con rapidez y dedicación en un momento tan duro".

"Deseamos una pronta recuperación a las personas heridas, entre ellas a un triguereño, que evoluciona favorablemente. Seguimos pendientes de la información que nos van transmitiendo los canales oficiales de los servicios de emergencia de la Junta de Andalucía, que se encuentran sobre el terreno", han indicado.

"UN DÍA MUY DURO"

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se trasladó este domingo a la estación de trenes para ponerse a disposición de familiares y manifestó que ha sido "un día muy duro, un suceso terrible".

Por ello, Miranda se ha puesto "al lado de la familia, de todas esas personas que están esperando noticias sobre sus familiares, que son muchas, y ojalá nos siga aumentando el número de fallecidos".

"En estos momentos es muy difícil dar información hasta que no la tengamos con seguridad no la podemos dar, porque estamos hablando del dolor de muchísimas familias. También hay heridos", señaló.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, que "rápidamente se han puesto a disposición, y a vosotros mismos, que estáis aquí en esta noche tan dura, apoyando también a los familiares". "Nosotros ponemos todos nuestros medios a disposición, vuelva a estar totalmente consternada y daremos información cuando nos vaya llegando. Sabemos, nos van indicando puntualmente los trabajos que se están desarrollando, pero ahora mismo hay dos trenes y muchas personas, muchos pasajeros", ha señalado.

Asimismo, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha trasladaso sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y "la solidaridad con quienes han resultado heridos en el trágico accidente que han sufrido esta tarde los trenes que cubrían las líneas Malaga-Atocha y Atocha-Huelva". "Acompañamos su dolor, deseamos pronta recuperación a los afectados y les enviamos fuerza, consuelo y esperanza en estos momentos tan difíciles para todos", ha comentado.