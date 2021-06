Baltasar Garzón ve "un despropósito" las palabras de Ayuso sobre el Rey y los indultos y le pide "más prudencia"

HUELVA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjuez Baltasar Garzón ha calificado este miércoles de "absoluto despropósito" que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "meta al Rey" en la "dinámica política" en relación con los indultos que el Gobierno pretende conceder a los líderes del proceso independentista de 2017 en Cataluña.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas en La Rábida, en Huelva, donde se ha referido a las palabras de Ayuso y le ha pedido a ésta "más prudencia" al respecto.

"La señora Ayuso, como en otras ocasiones, no razona muy bien lo que habla o no dice exactamente lo que quiere decir; eso en el mejor de los casos", ha apuntado Garzón, que le ha recordado que el sistema constitucional es "conocido por el Rey" y éste "no puede mostrarse ni a favor ni en contra" de las decisiones del Gobierno, de manera que "tiene que cumplir la ley y la Constitución".

Por tanto, a su juicio, "meter al Rey en esta dinámica política me parece un despropósito absoluto, nada conveniente" y Díaz Ayuso debería "tenerse más prudencia a la hora de hacer ese tipo de valoraciones" sobre todo porque se trata de "alguien que tiene una responsabilidad institucional como es la presidenta, de momento, en funciones de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, respecto a la cuestión de los indultos, Garzón ha recordado que ya en su día criticó "la extralimitación" por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al hacer "valoraciones políticas" ante una posible decisión del Gobierno.

En este punto, ha explicado que en lo relativo a los indultos corresponde al Ejecutivo la decisión, toda vez que ha remarcado que "es un elemento más que tiene en su poder el Gobierno para, después de una condena, armonizar lo que es una necesidad que es que se instaure la pacificación social" para que "no la llevemos a una especie de venganza permanente". Por ello, ha reseñado que, tras las condenas, "la actividad judicial terminó" y son "otros valores los que entran en juego".

Así las cosas, Garzón se ha mostrado convencido de la necesidad de explicar muy bien a la ciudadanía estas cuesiones para que "conozca las razones" pero, como ha proseguido, "cada cual tiene que respetar la esfera de sus competencias" de cada órgano, ha concluido, incidiendo en que, en lo referente a los indultos, es el Gobierno el que debe decidir.