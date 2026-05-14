El BOJA publica la declaración de Cortegana (Huelva) como Municipio Turístico

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HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este jueves el acuerdo del Consejo de Gobierno por la que se declara a Cortegana (Huelva) como Municipio Turístico.

Según ha indicado la resolución, consultada por Europa Press, el Ayuntamiento de Cortegana solicitó, con fecha 23 de octubre de 2025, la declaración de Municipio Turístico ante la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva. La documentación presentada por el Ayuntamiento de Cortegana acredita fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para la declaración de Municipio Turístico de Andalucía.

La figura de Municipio Turístico se encuentra regulada en los artículos 19 y 20 de la Ley del Turismo de Andalucía, así como en el Decreto 72/2017 que desarrolla el procedimiento para su declaración, los efectos derivados de la misma y las obligaciones tanto de la Administración autonómica como de los municipios beneficiarios.

En el certificado se constata que el número de visitas turísticas contabilizadas al Castillo Medieval de Cortegana entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2024 (repartidas en más de 30 días) fue de 29.231 personas. Este dato evidencia "el cumplimiento del requisito mínimo establecido, que exige superar en cinco ocasiones la población de derecho". En el caso de Cortegana, el padrón oficial de 2024, fija la cifra de habitantes en 4.618, lo que confirma que dicho umbral se supera ampliamente.

Así, en cuanto a la oferta turística, el municipio de Cortegana cuenta con "numerosos recursos culturales" entre los que se encuentran la iglesia del Divino Salvador (BIC), el Castillo Medieval (BIC) y Corteganilla I (BIC), entre otros, así como "numerosos recursos naturales" entre los que destacan la Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la ZEC y ZEPA Sierra Pelada y Rivera del Aserrador.

En cuanto a la infraestructura, la oferta turística de alojamiento, conforme a los datos que figuran en el Registro de Turismo de Andalucía es de 717 plazas y el municipio dispone de un Plan Municipal de Calidad Turística vigente en el momento de la solicitud.

Por último, el municipio de Cortegana acredita cumplir con quince de los diecisiete elementos de valoración que exige la normativa, como pueden ser "servicios públicos básicos; servicios específicos prestados por el municipio que tengan una especial relevancia para el turismo; planes de accesibilidad para la supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte; inversiones previstas en el presupuesto municipal para la promoción e infraestructuras turísticas; existencia de oficinas de turismo accesibles convenientemente señalizadas y equipadas".

Además, dispone de "recursos turísticos en el término municipal, declarados de interés turístico o de interés cultural; plazas de alojamiento inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía; adopción de medidas de defensa y restauración del patrimonio cultural y urbano; existencia de ordenanzas fiscales y de medio ambiente; y adopción de medidas tendentes a corregir las desigualdades entre mujeres y hombres; adopción de medidas de protección y recuperación del entorno natural y del paisaje", entre otras.

Con esta declaración, la localidad queda inscrita como municipio turístico de Andalucía con los efectos previstos en la normativa, entre ellos el refuerzo de los servicios públicos vinculados a la actividad turística y la mejora de la atención a la población visitante, en el marco de la planificación turística autonómica.

"REFORZAR LOS SERVICIOS"

Desde el Ayuntamiento de Cortegana han señalado que esta "importante distinción" supone un reconocimiento "al valor de su patrimonio, su oferta turística, su entorno natural".

Además, la distinción permite, además, "acceder a nuevas líneas de apoyo, mejoras en servicios públicos e impulso a proyectos turísticos y culturales. Asimismo, "conlleva un incremento aproximado del 8% en la financiación de la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma), lo que permitirá seguir reforzando servicios e inversiones para el municipio".

Con este reconocimiento, Cortegana entra a formar parte del selecto grupo de 56 Municipios Turísticos de Andalucía, de un total de 785 municipios andaluces. Un nuevo impulso para seguir poniendo en valor la Sierra, su patrimonio histórico, su gastronomía y sus tradiciones", han subrayado.