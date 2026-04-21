Bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Sanlúcar de Guadiana (Huelva)

Archivo - Imagen de recurso del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Infoca, junto a bomberos del Consorcio Provincial, trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado pasada las 13,00 horas de este martes en el paraje Casa de Ruiz Martín de Sanlúcar de Guadiana (Huelva).

Según ha indicado el Infoca en redes sociales, consultadas por Europa Press, en la zona están actuando tres grupos de bomberos forestales y tres coches autobombas.

Además, por parte del Consorcio Provincial de Bomberos se han desplazado hasta la zona cuatro bomberos y dos camiones del Parque Comarcal de Ayamonte.

Por otro lado, también está activo desde la tarde de este martes un incendio en Encinasola, según ha indicado el Consorcio Provincial, aunque no han trascendido más datos por el momento, aunque ya trabajan en la zona efectivos del Parque Comarcal de Jabugo.