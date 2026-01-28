Caídas de árboles y otros enseres centran las incidencias en Huelva y el campo comienza a cuantificar daños

Incidencias en la ciudad de Huelva por la borrasca Kristin. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de Huelva ha actuado este martes y miércoles en las incidencias provocadas por la borrasca Kristin que se han concentrado en el litoral y en caídas de árboles y otros enseres. En la capital se han contabilizado hasta 150 incidencias, mientras que se han registrado daños de diversa consideración en invernaderos de Lucena, Rociana, Palos, zona de Mazagón y Almonte.

De este modo, según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, el Consorcio de Bomberos se ha reforzado desde la pasada madrugada los parques de la zona del litoral ante el aviso naranja activado por la borrasca Kristin, concentrando hasta 24 efectivos en los parques de Ayamonte, Almonte, San Juan del Puerto y Punta Umbría, además del personal operativo en el resto de parques de la provincia. La costa ha sido el principal punto de atención, donde la AEMET ha situado el foco por las fuertes rachas de viento.

Desde la madrugada, las incidencias han sido principalmente en la caída de árboles y ramas sobre la calzada, como en Nuevo Portil, donde un árbol cayó sobre una vivienda, sin que se hayan registrado daños personales. Asimismo, se ha registrado otra caída de árbol en la carretera de Malpica, en Cartaya, provocando el corte temporal de la vía hasta su retirada, y otro fue retirado en la entrada de Isla Cristina, intervención en la que actuaron dos camiones y cuatro bomberos.

Asimismo, en la N-435, a la entrada de Jabugo, los efectivos procedieron a la retirada de un pino, y en Jabuguillo (Aracena) se ha actuado sobre otro árbol caído, desplazándose tres camiones. Todas estas actuaciones se resolvieron sin heridos. En Punta Umbría, tres bomberos y dos camiones retiraron chapas y otros elementos desprendidos del mercado de abastos.

A lo largo de la mañana, se han registrado nuevas actuaciones por caídas de árboles en Cartaya, atendidas por el parque de Punta Umbría, y en Lepe, donde ha intervenido el parque de Ayamonte. En Bonares, se ha realizado una evaluación en un instituto por la caída de tejas de la techumbre, y en el término municipal de Almonte se han retirado restos de ramas y realizado una valoración de la situación, con la intervención de cinco bomberos y dos camiones.

El Consorcio Provincial de Bomberos continúa vigilante y operativo ante la evolución del temporal, priorizando la seguridad de las personas y la restitución de la normalidad en los puntos en los que se ha necesitado su asistencia.

150 INCIDENCIAS EN LA CAPITAL

Por otro lado, en la capital, la alcaldesa, Pilar Miranda, tras el recorrido realizado por la ciudad, junto a los servicios de emergencia activados, ha asegurado que "las infraestructuras han respondido y los distintos equipos han atendido con eficacia los problemas urgentes, que complementarán con dispositivos extraordinarios para seguir solucionando eventualidades durante toda la tarde".

En este sentido, Miranda ha destacado "la implicación, esfuerzo y trabajo de bomberos, policía, Protección Civil, Aguas de Huelva y servicios municipales de limpieza, parques y jardines, alumbrado público, mantenimiento de la vía pública e infraestructuras en general" agradeciendo "la disposición y profesionalidad en la mañana de hoy".

Ante el aviso naranja, el Ayuntamiento de Huelva activaba el Plan Municipal de Emergencia Nivel 1, procediendo al cierre de todos los parques e instalaciones deportivas públicas al aire libre de la ciudad desde la noche de ayer. Desactivado el aviso naranja por viento desde las 14,59 horas, la Aemet mantiene el nivel de aviso amarillo hasta las 23,59 horas de este miércoles por lo que la alcaldesa ha insistido "en la importancia de no bajar la guardia, extremando la prudencia y siguiendo atentos a los consejos y la información que estamos ofreciendo por los canales oficiales y los servicios de emergencia para minimizar en lo posible las consecuencias de este temporal".

Concretamente, los datos aportados por la estación meteorológica situada en la ETAP de Aguas de Huelva apuntan rachas de viento con picos de hasta 75,6 K/h alcanzados a las 7,45 horas, que se ha mantenido fluctuando en rachas así hasta las 9,00 horas aproximadamente y que a partir de ese momento ha ido bajando paulatinamente. En esta ocasión, la lluvia no ha sido tan reseñable, sólo destacable la máxima intensidad de lluvia caída de 9,00 a 9,15 horas, con once litros por metro cuadrado.

Los bomberos han realizado hasta el momento 25 actuaciones, relacionadas en su mayoría con la retirada de ramas y árboles caídos, así como de algunos elementos que se han salido volando de edificios como pueden ser antenas o toldos, y que afortunadamente no han causado daños personales. Respecto a Protección Civil, se ha activado un equipo compuesto por dos vehículos y siete voluntarios, que han trabajado de manera coordinada y como apoyo de los Bomberos Municipales en las distintas salidas.

Asimismo, la Policía Local ha actuado en cincuenta incidencias, relacionados en su mayoría con caída de cornisas y otros elementos, los cuales han sido acotados y revisados debidamente por el técnico de urbanismo de guardia para garantizar la seguridad de los peatones y vehículos.

En este sentido, desde la Unidad de Atestados de la Jefatura de la Policía Local han anunciado que se ha habilitado una oficina de atención a afectados, a la que pueden acudir aquellos que necesiten hacer alguna reclamación por daños sufridos en sus vehículos, por ejemplo, como consecuencia de los efectos de la borrasca Kristin.

Aguas de Huelva ha activado un dispositivo de saneamiento conformado por tres camiones y un total de diez activos entre operarios, inspectores y responsables de la unidad. En total se han atendido treinta y cinco incidencias relacionadas con inspecciones y acciones de los camiones encargados de solventar atascos en sumideros, en su mayoría provocados por arrastre de hojas y suciedad tras las fuertes ráfagas de viento del temporal.

Entre las incidencias atendidas destaca la rotura de la red provocada por la caída de un árbol en la calle San Sebastián, la cual ha afectado a 250 vecinos y que se prevé que esté solucionada con la reposición del suministro a las 17,00 horas.

El área de Infraestructuras y Servicios Públicos ha actuado a lo largo de la mañana en diversas incidencias relacionas con el alumbrado público y en la retirada de hasta cuarenta árboles y dos palmeras de la vía pública, los cuales se han caído debido a las fuertes rachas de viento que la borrasca Kristin ha dejado en la capital en las primeras horas de la mañana. Desde el área de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva trasladan que actualmente ya se han retirado todos los obstáculos de la vía pública y que la ciudad ha recuperado la normalidad, aunque los parques permanecerán cerrados unos días hasta que se pueda revisar el estado de la arboleda tras el paso de la tormenta para garantizar la seguridad.

Durante la mañana, la concejalía de Servicios Sociales ha estado en contacto con Cruz Roja, Cáritas, Inserta y Huelva Acoge, junto a otras ONGs de la ciudad para repasar las actuaciones previstas en situación de emergencia, con la intención de activar el protocolo en caso necesario.

DAÑOS EN INVERNADEROS

Por otra parte, desde Freshuelva se comienza también a cuantificar los daños en el campos, concretamente se han registrado daños de diversa consideración en invernaderos en Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, zona de Mazagón y Almonte.

También se ha producido alguna afectación, aunque parece de menor importancia, en Cartaya. Una vez finalice el aviso meteorológico se enviará a los técnicos para realizar la valoración de daños oportuna.