Casi medio millar de personas inscritas para la Carrera de la Mujer 'Onúpolis' a favor de Aocam

Carrera de la Mujer 'Onúpolis'. - ONÚPOLIS

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas se han inscrito para participar en la Carrera de la Mujer Onúpolis, que se celebra el 16 de mayo, y que supera ya las cifras del pasado año. Dicha prueba, que inaugura el Circuito Onúpolis se correrá a benefício de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (Aocam) 'Santa Águeda'.

Según ha indicado la organización en una nota, con esta prueba arranca el Circuito de Carreras Onupolis. Se trata de "un movimiento, una forma de entender la vida y una marea de solidaridad que no para de crecer".

Es una prueba para todos los sexos y edades en la que no importa el nivel de cada participante independientemente si se trata de profesional del asfalto o si es la primera vez que toma parte en una prueba de este tipo y que se correrá a benefício de Aocam 'Santa Águeda'.

La baja dificultad de la prueba y el ambiente en el que se corre, hace de la Carrera de la Mujer de Onúpolis una cita "imperdible para disfrutar de la práctica deportiva en la mejor compañía". Con pendiente mínima de una inclinación media de solo el 0,3%, el terreno es prácticamente un espejo y con tan solo 20 metros de desnivel positivo en todo el recorrido.

La prueba está dividida en dos categorías, 5K y 10K y tomará la salida a partir de las 10,00 horas desde el Parque de Zafra de la capital. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de mayo en www.onupolis.es.