CCOO aplaude la resolución de Inspección de Trabajo por la agresión a educadora social en septiembre en Huelva

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha valorado "positivamente" la resolución de la Inspección de Trabajo tras la brutal agresión sufrida por una educadora social en su puesto de trabajo el pasado mes de septiembre en un piso de acogimiento residencial de protección de menores de la provincia de Huelva. Dicha resolución califica el accidente laboral como "muy grave" y sanciona a la empresa por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, en la madrugada del viernes, 12 de septiembre, una educadora social sufrió una agresión asta quedar inconsciente por menores a los que atendía durante su turno de trabajo. Un suceso que se produjo en un contexto de continuas movilizaciones del sector desde el asesinato de la compañera Belén Cortés en Badajoz, también en su puesto de trabajo, reclamando medidas urgentes de protección.

Tras ello, CCOO, que ha asumido la defensa penal y civil de la trabajadora agredida en Huelva, interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo por "la falta de medidas de prevención y protección de la seguridad y salud laboral en los centros de la entidad donde ocurrieron los hechos".

La resolución de la Inspección de Trabajo califica el accidente laboral como "muy grave" y sanciona a la empresa por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral y le obliga a aplicar una serie de medidas como "la elaboración de evaluaciones de riesgos específicas por centro de trabajo, la evaluación de riesgos psicosociales, la implantación de medidas preventivas frente a agresiones por parte de menores o progenitores y la creación de un protocolo de actuación frente a este tipo de riesgos".

Asimismo, se obliga a la impartición de formación en seguridad y salud laboral de forma previa al inicio de la prestación de servicios, conforme al artículo 19.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y al cumplimiento de la normativa sobre comunicación e investigación de accidentes de trabajo.

"Pese a la gravedad de los hechos y a esta resolución, el Gobierno andaluz no ha adoptado ninguna medida para evitar que situaciones como esta se repitan, ni en este centro concreto ni en el conjunto de Andalucía", han lamentado desde CCOO.

Al respecto, el sindicato ha señalado que la Junta continúa publicando pliegos de contratación que "no incrementan las ratios de personal, ponen en riesgo numerosos puestos de trabajo y siguen sin contemplar medidas ni protocolos de seguridad para prevenir agresiones".

El sindicato también ha advertido sobre "la falta de supervisión de las empresas gestoras de los centros de protección de menores en materia de seguridad y salud laboral, así como el incumplimiento del convenio colectivo de aplicación".

Por todo ello, CCOO reafirma su compromiso con "la dignificación del sector" y anuncia que estudia nuevas acciones para "garantizar la seguridad y los derechos de los trabajadores".