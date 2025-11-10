CCOO critica la "falta" de un protocolo preventivo de agresiones al profesorado en los centros educativos de Huelva

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enseñanza de CCOO Huelva muestra su apoyo a la comunidad educativa del CEIP Prácticas de Huelva tras la última agresión a una maestra por parte de un familiar de una alumna el pasado miércoles 5 de noviembre en el centro educativo. CCOO condena esta nueva agresión a una docente y lamenta que, "lamentablemente, no se trata de un hecho aislado", por lo que ha reclamado la creación de un protocolo preventivo para evitar los casos de agresiones en los centros educativos.

En un comunicado, la delegada sindical de CCOO, María Jesús Caballero, ha asegurado que tiene constancia de que se han producido "graves problemas de convivencia" escolar en al menos cuatro centros de la capital onubense: CEIP Arias Montano, CEIP San Fernando y CEIP Juvenal de Vega, al que ahora se suma el CEIP Prácticas, por lo que instan a la Administración Pública a aplicar de "manera inmediata medidas efectivas para frenar el aumento de casos de violencia verbal y/o física que permitan prevenir estas situaciones de violencia y acoso escolar en los centros educativos".

Así, la delegada ha aludido a lo recogido en al Artículo 9 del Decreto 328/2010 de 13 julio, sobre protección de los derechos del profesorado, que establece que la Consejería competente en materia de educación "prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente".

Por ello, desde CCOO reclaman a la Administración la creación de un protocolo preventivo para" evitar los casos de agresiones en los centros educativos, mejorando así los planes de convivencia de los centros, que lleve aparejado medidas eficaces para el reconocimiento de la autoridad del docente", así como "un aumento de los recursos y apoyos que permitan atender de forma efectiva e individualizada las necesidades del alumnado, garantizar su bienestar y favorecer la convivencia de toda la comunidad educativa".

Así, desde CCOO han asegurado que alzarán la voz "siempre que se produzcan este tipo de agresiones físicas y verbales y en defensa de los derechos de los docentes, con el objetivo de garantizar la convivencia y el bienestar tanto de docentes como de todo".