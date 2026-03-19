CCOO exige una subida generalizada de salarios y medidas urgentes para blindar servicios públicos y frenar la inflación

El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López (derecha), y la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea. - CCOO

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Delegados y delegadas de CCOO se han dado cita en Huelva en una asamblea en la que el sindicato ha hecho un análisis de la actualidad y ha señalado los retos que se marca en materia de empleo, vivienda, salud laboral y defensa de los servicios públicos. De este modo, se exigido una subida generalizada de salarios, así como medidas urgentes para blindar servicios públicos y frenar la inflación.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha criticado que después de la pandemia "ha habido un incremento importante de los beneficios empresariales mientras se especula con los precios básicos, como el de la gasolina".

En ese sentido, ha aseverado que "todavía hay margen suficiente para que los salarios suban, sobre todo teniendo en cuenta que los precios de todos los productos han subido y que la mayoría de las familias andaluzas no llegan a final de mes".

Asimismo, López ha puesto el foco en la "nefasta gestión" del Gobierno andaluz, al que ha acusado de la situación de "caos" en la que se encuentra la sanidad pública de Andalucía "fruto de sus políticas de recorte y de privatización".

"Hemos visto cómo llamaban mentirosas a las mujeres en el caso de los cribados de cáncer de mama, cómo decían que no había ningún tipo de problema y hoy volvemos a ver que hay más de 6.000 mujeres en un excel a las que no se hicieron las pruebas para ahorrar costes", ha lamentado.

Ante este escenario, ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones del próximo 12 de abril para "reclamar una sanidad pública de calidad" y ha situado entre las prioridades del sindicato la defensa del empleo, la vivienda, la prevención de riesgos laborales y la educación pública, que es "la base de las oportunidades para los hijos e hijas de los trabajadores".

Por otro lado, la dirigente sindical ha reclamado al Gobierno andaluz que implante medidas de ayuda a las personas trabajadoras ante los efectos que han tenido las borrascas en Andalucía, especialmente en provincias como Huelva. Igualmente, le ha pedido que las ayudas que se destinen al empresariado estén condicionadas al mantenimiento del empleo y al retorno social.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha alertado sobre las previsiones económicas, advirtiendo de que es previsible que la inflación en el mes de marzo "supere el 3,5% y, por tanto, esto ya empieza a afectar a los bolsillos de la gente".

Asimismo, Sordo ha situado el acceso a la vivienda como una reclamación "prioritaria". "No podemos permitir que esta crisis de precios vuelva a deteriorar el poder adquisitivo de las familias españolas, pediremos medidas de rentas para las familias con menos recursos", ha subrayado.

Finalmente, la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, ha aterrizado el análisis en la provincia, recordando que Huelva "tiene el segundo salario medio más bajo de España y las mujeres somos las peor pagadas del país".

La dirigente sindical se ha referido expresamente a la situación del campo onubense, ya que "el empresariado no tiene un problema de mano de obra, lo que pasa es que abusan de los trabajadores y las trabajadoras y los explotan, especialmente cuando se trata de población inmigrante y, lógicamente, los trabajadores y las trabajadoras no quieren ser explotados".

"Si las empresas respetan los convenios y dan de alta a sus plantillas en la Seguridad Social, ningún empresario o empresaria va a tener problema para encontrar mano de obra", ha finalizado.