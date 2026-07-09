CCOO firma el nuevo convenio colectivo de Aguas de Huelva con "mejoras salariales y derechos digitales"

Archivo - Fachada de la sede de la Empresa Municipal Aguas de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Huelva ha mostrado su satisfacción tras la firma del nuevo convenio colectivo de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A., que regulará las condiciones laborales de la plantilla durante el periodo 2026-2029. El acuerdo ha sido alcanzado tras varios meses de negociación entre la representación legal de las personas trabajadoras y la dirección de la empresa en la que se incluyen "mejoras salariales y derechos digitales".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, las conversaciones comenzaron a principios de año y se han prolongado hasta finales del mes de junio, culminando con un preacuerdo que ha sido respaldado por unanimidad en la asamblea de trabajadores y trabajadoras.

El nuevo convenio colectivo supone una "mejora significativa" de las condiciones laborales para las 120 personas que integran la plantilla, caracterizada además por "una estabilidad laboral prácticamente plena", al contar con cerca del cien por cien de empleo indefinido. Entre las principales mejoras destacan la garantía de revisión salarial para preservar el poder adquisitivo durante toda la vigencia del convenio, avances en materia de beneficios sociales y nuevas medidas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Asimismo, el texto incorpora "importantes novedades" adaptadas a los nuevos retos del mundo del trabajo, como el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, el compromiso de negociar el desarrollo y aplicación de las nuevas herramientas digitales, incluidos los algoritmos y la inteligencia artificial, así como la elaboración de un plan de movilidad sostenible para la empresa.

Desde CCOO Huelva se pone en valor el clima de negociación mantenido durante todo el proceso, que ha permitido alcanzar "un acuerdo beneficioso" para ambas partes y que "refuerza la calidad del empleo en una empresa pública estratégica para la ciudad".

El sindicato destaca igualmente el respaldo unánime de la plantilla al acuerdo alcanzado, lo que evidencia que el "convenio responde a las necesidades y expectativas de las personas trabajadoras".

Así, para CCOO Huelva, este convenio representa "un paso adelante" en la modernización de las relaciones laborales dentro de Aguas de Huelva y "demuestra que el diálogo social y la negociación colectiva siguen siendo las herramientas más eficaces para avanzar en derechos, mejorar las condiciones de trabajo y afrontar con garantías los desafíos que plantea la transformación del empleo".