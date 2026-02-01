CCOO Huelva apunta que la provincia onubense soporta una brecha salarial de 6.950 euros respecto media nacional

Archivo - La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, en una imagen de archivo. - CCOO HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha analizado "con preocupación" los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) referentes a 2024, que sitúan el salario medio en la provincia en 18.012 euros brutos anuales. Aunque Huelva ha registrado la mejor evolución de toda Andalucía con un incremento del 5,1 por ciento respecto al año anterior, situándose 0,9 puntos por encima de la media autonómica, la realidad es que los ingresos salariales "siguen siendo precarios".

Según ha emitido el sindicato en una nota, la provincia se mantiene muy lejos de los 24.962 euros de media nacional, lo que consolida una brecha estructural que lastra la economía de las familias onubenses. Asimismo, desde el sindicato asumen que es inadmisible que, a pesar de ser la provincia donde más crecen porcentualmente los salarios, una persona trabajadora en Huelva ingrese 6.950 euros menos al año que la media estatal. Por ello, han indicado que "no podemos tolerar que se normalice una realidad donde ser onubense sea sinónimo de ser un trabajador de segunda categoría con sueldos de subsistencia".

El informe destaca que el aumento salarial ha sido impulsado principalmente por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha beneficiado especialmente a los tramos de renta más bajos y a las mujeres, cuyo salario medio ha crecido un 6,2 por ciento. Sin embargo, han señalado que "la precariedad sigue golpeando con fuerza a la juventud".

Sin embargo, CCOO Huelva ha alertado de que la brecha salarial más acusada se encuentra en el tramo de 26 a 35 años, donde los ingresos medios en Huelva tendrían que aumentar un drástico 28,9 por ciento para equipararse a los niveles de sus homólogos masculinos o de otras medias territoriales.

En este sentido, la organización sindical ha exigido responsabilidad a la patronal, el empresariado de Huelva no puede seguir escudándose en la coyuntura económica para bloquear los convenios colectivos. Estos datos, reflejan que, cuando se sube el SMI y se presiona sindicalmente, los salarios mejoran, pero necesitamos que esa mejora se traslade a todas las tablas salariales y no se limite a los mínimos legales. La riqueza que se genera en nuestra tierra debe repercutir en quienes la producen.

Por sectores, el análisis de CCOO Huelva evidencia una "profunda desigualdad". Mientras la Industria Extractiva en la provincia presenta salarios por encima de la media, sectores fundamentales como la agricultura o los servicios continúan con retribuciones que apenas permiten llegar a fin de mes. De hecho, el porcentaje de población asalariada en Huelva que ingresa más de cinco veces el SMI no alcanza ni el uno por ciento, frente al 2,6 por ciento de la media nacional, lo que refleja la escasa calidad del empleo generado.

En suma, CCOO Huelva ha anunciado que intensificará la vigilancia en las mesas de negociación para garantizar que los beneficios empresariales se traduzcan en subidas salariales reales. La organización sindical ha advertido de que no firmará ningún acuerdo que condene a la clase trabajadora a seguir perdiendo poder adquisitivo y hace un llamamiento a la movilización si la patronal persiste en mantener unos salarios que, pese a la subida estadística, mantienen a Huelva en el furgón de cola del país.