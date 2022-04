CCOO Huelva cree que en la provincia "se ha cronificado la precariedad" en lo laboral

HUELVA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha alertado de que, en el ámbito laboral de la provincia "se ha cronificado la precariedad", por lo que "la mentalidad de los representantes empresariales también influye bastante", y "es necesario dar un salto cualitativo en las relaciones entre empresas y trabajadores".

En una entrevista concedida a Europa Press, la secretaria general de CCOO Huelva ha aplaudido las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de España para gestionar la crisis económica derivada de la pandemia", sobre todo, porque "han sido acordadas todas en el marco del Diálogo Social".

En este sentido, Perea ha recordado que "han supuesto el mantenimiento de millones de empleo en España, en Huelva 35.000 personas que estuvieron en ERTE", además de que "han otorgado prestaciones para los autónomos o exoneraciones en cuotas a la Seguridad Social y se han concedido ayudas a las empresas".

Por todo ello, Perea ha abundado en que durante la crisis "no se ha fomentado las desigualdades, al menos en Huelva, pero este fenómeno sí va a darse ahora, en la salida de la crisis. Porque algunas empresas bajo la excusa de la crisis quieren recortar derechos".

Muy relacionado a esto, la secretaria general ha afirmado que, aunque se hable de años duros en lo laboral, a su juicio, "año complicado para la provincia han sido todos, por las peculiaridades del mercado de trabajo y por la falta de inversión en materias de infraestructuras para el desarrollo social y económico de Huelva".

No obstante, ha reconocido que en el ámbito laboral en la provincia "se ha cronificado la precariedad", por lo que "la mentalidad de los representantes empresariales también influye bastante", por lo que es "necesario dar un salto cualitativo en las relaciones entre empresas y trabajadores".

"Hay que entender que un empleado cuanto mejor pagado está y mejores son sus condiciones, más feliz y productivo es. Vemos como a las empresas les cuesta mucho trabajo implantar jornadas continuas cuando la organización del trabajo lo permite, no hay coste y, sin embargo, sí hay una mejora para el trabajador en cuanto a su conciliación, hay un beneficio", ha subrayado Perea.

En esta línea, la sindicalista ha criticado como los empresarios "no quieren pactar incrementos salariales razonables con el momento actual, cuando todo se está encareciendo", toda vez que ha manifestado que "parecen no entender que los consumidores de sus productos son los trabajadores y que si estos no tienen unas condiciones retributivas considerables, no van a consumir".

Para ello, pone de ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que, a su entender, "ha generado empleo", debido a que "la gente gana más, consume más, se necesita más y, por tanto, se necesita más personal. Muy al contrario del mensaje tremendista de la patronal, que con la subida del SMI se iba a destruir empleo".

SANIDAD

Por otro lado, para el sindicato la sanidad es "un pilar fundamental del Estado del Bienestar al igual que el resto de servicios públicos que son esenciales y necesarios", ya que "garantizan la igualdad de acceso de toda la ciudadanía".

Por ello, "que una persona no sea excluida del sistema porque no pueda pagarlo es una conquista que no debemos perder y cada vez que se recorte la inversión en servicios públicos, la ciudadanía debe ser contundente y masiva porque lo que se deja escapar, difícilmente se recupera".

Después de los meses más "duros" de la pandemia, la situación de la sanidad "de los últimos tiempos era insostenible. Existía un

descontento en la ciudadanía que provocó una contestación masiva en las calles el 19F".

Al respecto, Perea ha mencionado "la no renovación de los 8.000 sanitarios de refuerzo contra el Covid-19 en plena sexta ola, el traslado obligatorio de médicos entre hospitales para paliar la falta de personal, la controvertida opción de reforzar la sanidad con médicos jubilados, la propuesta a los médicos de familia de trabajar 12 horas al día, el número de contagios entre los sanitarios, la no renovación de otros 12.000 sanitarios de refuerzo o las listas de espera".

"Los datos en nuestra provincia hablan por sí solos. A fecha del 30 de junio de 2021 eran de 6.503 las personas pendientes para intervenciones quirúrgicas y 52.077 para consultas externas, es decir, para ser vistos por primera vez. Esto supone que hay personas con patologías graves que no están siendo diagnosticadas a tiempo, y con determinadas patologías, el tiempo es fundamental", ha aseverado la secretaria general.

Además, la sindicalista ha criticado que Huelva es "la única provincia que no cuenta con un hospital materno infantil". En este punto, Perea ha destacado que el reciente proyecto que ha presentado la Junta de Andalucía, "para aminorar el descontento, es una tomadura de pelo", toda vez que ha insistido en el "ya presentado en la legislatura anterior, donde se ubicaba en terrenos anexos al Hospital Juan Ramón Jiménez".

"Nosotros queremos un hospital que atienda de forma integral todas las necesidades de las mujeres y de nuestros niños. No pedimos más que lo que el resto de las provincias tienen", ha subrayado Perea, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, para que acuda "a la concentración convocada por Onusap el 21 de abril, para "exigir un trato justo y digno".

Por otro lado, también se ha referido al Chare de Lepe para criticar que está "construido pero sin abrir, mientras que se ha firmado un concierto con el Hospital Virgen de la Bella, de 40 millones para un centro que no cumple ni con el 50 por ciento de los servicios de su cartera. Una clara apuesta por la sanidad privada".