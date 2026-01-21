CCOO lamenta el fallecimiento de un trabajador en Lucena (Huelva) y exige el cumplimiento "estricto" de la ley

Archivo - Sede de CCOO en Huelva. - CCOO - Archivo

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de un trabajador mientras se encontraba desempeñando su labor en una finca agrícola de Lucena del Puerto, toda vez que ha exigido a las empresas "el cumplimiento riguroso" de todas las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con la actividad que desarrollan, así como a las administraciones públicas que velen de manera efectiva por el cumplimiento de la normativa vigente.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, CCOO considera "imprescindible" una mayor dotación de recursos humanos y materiales para que la Inspección de Trabajo pueda ejercer "una vigilancia adecuada en materia de salud y seguridad laboral".

"Toda muerte ocurrida durante la jornada laboral o en el trayecto de ida y vuelta al puesto de trabajo, es considerada como accidente laboral. Aunque el fallecimiento, en este caso del trabajador parece ser debido a un fallo cardiaco, según la información de la que disponemos, se deben de aplicar las medidas preventivas adecuadas, contempladas en la Ley, como las evaluaciones de todos y cada uno de los puestos de trabajo, exámenes de salud a los y las trabajadoras correspondientes, adecuación de las cargas y tiempos de trabajo, entre otras", han señalado.

Ante este hecho, CCOO Huelva interpondrá la correspondiente denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas del fatal accidente.

"Desde CCOO reiteramos que muertes como esta, además de profundamente lamentables, son en muchos casos accidentes evitables, simplemente cumpliendo la Ley de PRL", han finalizado.

Por otro lado, desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía han explicado que este martes recibieron un aviso por un varón que se había desvanecido en la carretera de Santa Catalina, en Lucena del Puerto, y las personas que llamaron lo identificaron como un trabajador.

Así, han señalado que se trata un hombre de 77 años que entró en parada y, pese a las labores de reanimación por parte de los servicios sanitarios, finalmente falleció.