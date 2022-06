CCOO pide en Huelva "compromisos" para que se "dignifique" el sector de las camareras de piso y la hostelería

HUELVA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha organizado una jornada que se ha desarrollado este miércoles en Huelva con delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales del sindicato y camareras de pisos procedentes de distintos centros hoteleros de la provincia con el objetivo de "dignificar y profesionalizar" al sector.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el responsable estatal de Hostelería y Turismo de CCOO Servicios, Gonzalo Fuentes; la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía, Lola Pérez Rivero, y la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, han hecho un llamamiento a la Junta y a empresarios para que "actúen ante el importante aumento de la carga de trabajo al que se enfrentan las camareras de pisos durante la temporada estival, y que según el sindicato se presenta "con un aumento espectacular del turismo en la provincia que supera las cifras prepandémicas".

En este sentido, Julia Perea ha alertado de que el colectivo "está experimentando un importante aumento de las cargas de trabajo, a los que se une la existencia de la temporalidad y la precariedad en el empleo", por ello, ha pedido al Gobierno "refuerce la inspección de trabajo en la provincia, se garantice la vigilancia de la salud laboral de los trabajadores, se cumpla el convenio colectivo y se aumenten los salarios, muy por debajo al resto de las provincias".

En la misma línea, se ha posicionado la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía, Lola Pérez Rivero, quien ha subrayado que "la tasa de temporalidad y parcialidad, a pesar de la Reforma Laboral, aún es de un 30 por ciento y los salarios están muy por debajo de la media, lo que convierte a la hostelería en un trabajo de paso".

Pérez ha incidido en el hecho de que "ni en la comunidad ni en la provincia faltan trabajadores, lo que faltan son derechos" y ha subrayado la necesidad "de un reparto de beneficios entre empresarios y usuarios" porque lo que no se puede permitir es que "mientras los salarios no aumentan, el precio sí lo hace", no en vano ha resaltado "la subida de casi un 35 por ciento en el precio de las habitaciones de hotel de cara a este verano".

Por su parte, el responsable estatal de Hostelería y Turismo CCOO Servicios, Gonzalo Fuentes, ha destacado "los buenos datos" que ha arrojado la provincia de Huelva en cuanto a número de visitantes durante los cinco primeros meses del año "con un incremento del 250 por ciento, 94.000 visitantes más que en 2019, y 320.000 pernoctaciones, lo que ha supuesto un incremento 321 por ciento más de beneficios empresariales, un récord histórico que ha superado con creces al 2019".

En este punto, Fuentes ha subrayado "las buenas expectativas empresariales de cara al verano", ya que "el incremento de visitantes lleva aparejado el de beneficios, que unido a la subida de los precios repercute de manera directa en los usuarios, por lo tanto, es la hora del reparto".

En este sentido, ha destacado "la necesidad de repartir beneficios" y eso se consigue ha matizado con "el desbloqueo de los convenios colectivos, incremento del empleo y la mejora de los salarios".

Por último, el responsable estatal de Hostelería y Turismo CCOO Servicios, ha exigido al Gobierno y a los empresarios para que se aplique la reforma laboral y haya un cambio de cultura, porque "hay que apostar por la jornada continuada, por las plantillas fijas discontinuas, sueldos dignos, derecho a una semana de vacaciones en verano y poder conciliar la vida laboral y personal de los trabajadores de la hostelería".

JORNADA CON LAS CAMARERAS DE PISOS

En el marco de la campaña 'Tus derechos, la mejor medicina', impulsada por CCOO, se ha celebrado este miércoles un encuentro con camareras de pisos en Huelva con delegadas de personal y de prevención de riesgos laborales.

En este encuentro se pretende dotar a las delegadas de herramientas que les permitan "velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como llevar un papel activo en los Comités de Seguridad y Salud".

Al respecto, CCOO Huelva ha criticado que tras la incorporación a los centros de trabajo después del parón de la COVID-19, el colectivo de camareras de pisos "ha experimentado un importante aumento de las cargas de trabajo, de por sí ya bastante altas antes de la pandemia", ello unido, a juicio del sindicato, "la existencia de temporalidad, precariedad en el empleo, contratos parciales fraudulentos, jornadas interminables y el incumplimiento de las condiciones salariales que estipulan los convenios de hostelería".

En este sentido, el sindicato ha apuntado que el aumento de las cargas de trabajo "está suponiendo un sobreesfuerzo que no ha sido evaluado de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995 y que ha provocado directamente un empeoramiento de las condiciones laborales, con el consiguiente impacto en la salud, que además lleva a un consumo elevado de medicamentos".

Por ello, CCOO ha instado al Gobierno a que convoque "cuanto antes" la 'Mesa Tripartita por un Empleo de Calidad en Hostelería', constituida en la anterior legislatura, para evaluar estos riesgos y poder aplicar las medidas preventivas oportunas.