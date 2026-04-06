El Celestino Mutis (Huelva) acoge 'La Rábida en Primavera' con ocio familiar y cultural del 11 de abril al 17 de mayo

Presentación de la programación 'La Rábida en Primavera' 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha presentado el programa 'La Rábida en Primavera' 2026, una iniciativa diseñada por la Unidad de Gestión de La Rábida (UGR) que volverá a situar al Parque Botánico Celestino Mutis como un espacio de referencia para el encuentro, el ocio y el aprendizaje durante la primavera. La iniciativa se desarrollará los fines de semana del 11 de abril al 17 de mayo con propuestas centradas en el bienestar, el arte y la naturaleza

El acto ha contado con la participación del diputado de la UGR, Juan Daniel Romero; el director de la UGR, Agustín Medina; y los coordinadores de las actividades, Marta Martín, responsable del programa 'Crecer en La Rábida', y Carlos Dovao, coordinador de 'Arte y Naturaleza', ha indicado la institución provincial en una nota.

Durante su intervención, el diputado ha agradecido expresamente la labor del equipo de la Unidad de Gestión de La Rábida, destacando el trabajo que se realiza durante todo el año "con Agustín Medina al frente, para hacer posible una programación consolidada y de calidad".

Romero ha subrayado que este programa tiene como eje principal el Parque Celestino Mutis, "un espacio verde singular que actúa como pulmón de La Rábida y que se convierte en el escenario idóneo para el desarrollo de actividades dirigidas especialmente al público familiar". Asimismo, ha incidido en el carácter accesible de la iniciativa, señalando que "se trata de una programación completamente gratuita, concebida para que todo el mundo que lo desee pueda participar, disfrutar y seguir creciendo a nivel personal y artístico en un entorno único".

Por su parte, Marta Martín ha explicado que el programa 'Crecer en La Rábida' está orientado al bienestar y al desarrollo personal en contacto con la naturaleza. En este sentido, ha señalado que "se ofrece a las familias un espacio para cultivar el bienestar y generar comunidad en un entorno privilegiado como el Parque Celestino Mutis".

La programación contempla, entre otras actividades, una meditación colectiva por la paz el 11 de abril, una sesión centrada en la tranquilidad financiera el día 18, y una jornada dedicada al ritmo y el bienestar el 25 de abril, combinando propuestas participativas y expresivas, que tendrán continuidad durante el mes de mayo.

Asimismo, Martín ha informado que los artistas Wild Welva y Josema López Vidal han sido los autores de las creaciones gráficas del cartel del programa 'Crecer en La Rábida', inspiradas en especies de plantas y flores del propio Parque Celestino Mutis, reforzando así la conexión entre arte y entorno natural.

En el ámbito artístico, Carlos Dovao ha detallado que el programa 'Arte y Naturaleza' se desarrollará todos los fines de semana --a excepción del 1 de mayo-- con actividades que fomentan la creatividad y la sensibilización medioambiental. "Se trata de acercar el arte a la ciudadanía a través del uso de materiales naturales y reciclados, en un entorno que es, en sí mismo, una fuente de inspiración", ha indicado.

PROPUESTAS

Entre las propuestas se incluyen talleres de cerámica con arcilla, actividades de ilustración con papel reciclado y pintura ecológica, así como recorridos interpretativos por el parque guiados por el biólogo Miguel Soto, que permitirán conocer en profundidad la riqueza botánica y natural del enclave.

El diputado provincial ha concluido destacando que esta programación contribuye a "llenar de vida La Rábida y consolidarla como un espacio dinámico en el que confluyen cultura, naturaleza y convivencia". Exposición 'Leyendas del Deporte' De forma paralela a 'La Rábida en Primavera', el Foro Iberoamericano de La Rábida acogerá del 7 al 26 de abril la exposición 'Leyendas del Deporte', una muestra compuesta por más de 200 piezas originales vinculadas a grandes hitos del deporte nacional e internacional.

Entre los objetos expuestos se encuentran elementos pertenecientes a figuras como Fernando Alonso, Miguel Induráin, Usain Bolt, Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Andrés Iniesta, así como otros símbolos representativos del olimpismo y del deporte de élite. Con el objetivo de incentivar la visita, las personas que accedan a esta exposición recibirán una entrada gratuita para el Muelle de las Carabelas.