El Centro de la Comunicación de Huelva retoma talleres escolares y visitas al museo de los medios de comunicación

Talleres en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha retomado en este segundo trimestre del curso las visitas guiadas al museo de los medios de comunicación y la realización de talleres escolares, tras el "balance positivo" registrado durante el primer trimestre, en el que han participado alrededor de 400 alumnos procedentes de centros educativos de la capital y la provincia.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, estas actividades, dirigidas a centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato, permiten al alumnado "vivir una experiencia educativa e inmersiva en el mundo de los medios de comunicación, conocer la evolución histórica del periodismo y profundizar en la figura y el legado profesional de Jesús Hermida, uno de los comunicadores más influyentes de la historia reciente de España".

Con esta iniciativa, el Centro de la Comunicación refuerza su vertiente educativa y divulgativa, "ofreciendo a los jóvenes una aproximación didáctica y participativa al ámbito de la comunicación, fomentando valores como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y el consumo responsable de la información".

Asimismo, entre los talleres que se ofrecen se encuentra el de creación de periódicos, cuyo objetivo es "explorar la historia de la prensa escrita y sus técnicas tradicionales, mediante la elaboración de un periódico propio".

A través de esta actividad, el alumnado "conoce las principales partes de un diario, desarrolla la escritura creativa y el dibujo como medios de comunicación, y refuerza el trabajo en equipo y la cooperación".

Por otro lado, el Centro continúa impartiendo el taller de 'Fake News', dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato, enfocado a "promover el pensamiento crítico a través de actividades dinámicas que permiten identificar noticias falsas sin depender exclusivamente de herramientas digitales".

En esta línea, la Administración local ha precisado que el taller aborda el análisis de los elementos que distinguen las noticias reales de las falsas, la detección de señales de alerta en titulares, imágenes y contenidos, el debate sobre el consumo responsable de la información y el desarrollo de estrategias sencillas para contrastar datos de forma manual.

En este sentido, la programación de talleres se completa con la visita guiada al museo de los medios de comunicación y Jesús Hermida, ofreciendo al alumnado "un recorrido integral por la historia del periodismo y la comunicación audiovisual, así como un conocimiento en profundidad de la trayectoria profesional del periodista, convirtiendo la actividad en una experiencia formativa completa".

En concreto, los centros educativos interesados en participar pueden solicitar su visita enviando un correo electrónico a 'centrojesushermida@huelva.es', indicando el centro educativo, el curso y el número de alumnos. Cada visita contará con un máximo de 50 estudiantes.

En suma, desde el Ayuntamiento de Huelva se anima a los centros de enseñanza de la capital y la provincia a sumarse a esta propuesta educativa, que "contribuye a reforzar la formación cultural y mediática del alumnado y consolida al Centro de la Comunicación Jesús Hermida como un referente educativo y cultural de la ciudad".