El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva considera "insuficientes" las medidas planteadas por los ayuntamientos

HUELVA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH) ha indicado este jueves que considera "insuficientes" las medidas de ayuda al sector propuestas por los ayuntamientos de la provincia tras la reunión mantenida por videoconferencia con una veintena de consistorios, la Diputación y la Delegación de Turismo.

Esta reunión ha contado también con componentes de la Mesa Sectorial del Turismo UGT y CCOO, Fernando Parrillo y Juan Carlos Liébana, respectivamente, y una amplia representación de empresarios de los distintos segmentos y zonas que conforman el sector turístico provincial y ha arrojado, a juicio del sector, "un sabor agridulce", aunque ha agradecido "sinceramente" la participación de todos y "las aportaciones realizadas en el debate", según ha apuntado el CETH en una nota de prensa.

En esta línea, el CETH ha resaltado que se han realizado medidas "de gran interés del sector", como los anuncios realizados por los ayuntamientos sobre suspensión, exención y bonificación de tasas municipales como la de basura u ocupación de vía pública.

Igualmente, han destacado la dotación de una partida económica en favor del sector, dotada con aquellas actividades, celebraciones, etc, que no se hayan podido realizar, o el reconocimiento de la necesaria reformulación de ferias y eventos, para que de manera directa "no provoquen una competencia desleal al sector en especial el de hostelería, y una serie de medias que a la espera de su ratificación por los órganos de gobierno municipales cuentan con el reconocimiento y la valoración positiva del sector".

No obstante, y ante la "insuficiencia" de las mismas, a juicio del sector, de todo lo analizado y de las exposiciones que se han realizado por parte de los asistentes institucionales, la conclusión del sector no es otra que asumir que, "al frente y cooperando con este y ante el problema que sufre y seguirá padeciendo a corto, medio y largo plazo el mismo, se vislumbran pocas o insuficientes iniciativas o apoyos por parte de los municipios que permitan trasladar un cierto mensaje de

esperanza" a los muchos empresarios turísticos que están ante "situaciones verdaderamente complicadas e incluso desesperadas".

Tras valorar que se ha vuelto a lanzar el mensaje de que desde el ámbito municipal se tiene en consideración especial al sector turístico y preocupa mucho la situación en la que se encuentra, si bien "de las medidas que se han anunciado como posibles de acometer, ninguna inciden y profundizan", a juicio del sector, "en contribuir de manera cierta y decidida en las soluciones que desde el ámbito municipal se pudieran aportar para, junto con otras medidas desarrolladas por el Gobierno central y autonómico, intentar salvar de esta situación a uno de los pilares económicos de la provincia".

Para el CETH, "el ejemplo más evidente de esto ha sido la práctica unanimidad, salvo alguna excepción que es necesario poner de relevancia, en determinar que tanto el IBI como el IAE, son conceptos impositivos que no permiten corrección o modificación alguna en favor del sector".

Según han proseguido, "de poco ha servido el ofrecimiento de este en analizar y trabajar en un escenario modulable de estos tipos impositivos. El rechazo a tal propuesta ha sido prácticamente generalizado, salvo algunas intervenciones que sí han señalado un posible estudio de la situación".

MODULACIÓN DE TIPOS IMPOSITIVOS

Ante esto, el sector ha expresado "su contrariedad y decepción", advirtiendo que la viabilidad y aguante de las empresas se pone en cuestión si no se trabaja "en una línea que permita una modulación de esos tipos impositivos en la situación tan dramática de falta de ingresos que se está dando en estos momentos y que con certeza se seguirá produciendo en el medio e incluso largo plazo".

Por ello, consideran que "no se concibe que, si desde las empresas se está generando un endeudamiento generalizado a través de distintas fórmulas de financiación a niveles nunca antes visto, por parte de los ayuntamientos no se plantee esta circunstancia en aras de garantizar la actividad económica y la empleabilidad de muchos ciudadanos de sus propios municipios".

Así las cosas, desde el sector se ha hecho un llamamiento de nuevo a las instituciones municipales a que de manera conjunta con el Círculo Empresarial de Turismo se abra una mesa permanente de diálogo y que no se den por definitivas cuestiones y posiciones que "en poco o nada van a ayudarles a salir de esta crisis".

Por la parte empresarial, como han remarcado, existe "una clara predisposición basada en un principio de lealtad y solidaridad", que, sin lugar a duda, puede contribuir a buscar soluciones y un resultado positivo para los intereses colectivos y particulares, por lo que se pide "una mayor empatía y compromiso con una actividad que en los momentos de máxima producción da trabajo a mas de 21.000 trabajadores en toda la provincia".

Finalmente, han valorado la numerosa presencia de los responsables municipales sumados a la de la delegada provincial de Turismo, María de los Ángeles Muriel; el presidente de la Diputación Provincial y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo; y los representantes sectoriales componentes de la Mesa Sectorial del Turismo UGT y CCOO, Fernando Parrillo y Juan Carlos Liébana, respectivamente, así como la participación activa en una reunión que ha superado las dos horas y media de duración.