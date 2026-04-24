El colegio de Médicos de Huelva reconoce al pueblo de Adamuz y a los primeros intervinientes

Foto de familia de la entrega de reconocimientos en Adamuz. - COLEGIO DE MÉDICOS DE HUELVA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de médicos de Huelva ha hecho entrega de un reconocimiento al pueblo de Adamuz (Córdoba) y a los primeros profesionales intervinientes en la tragedia ferroviaria, los profesionales sanitarios del servicio de urgencias de la localidad, los miembros de las fuerzas de seguridad y los bomberos, además de hacerlo extensivo al conjunto de profesionales que actuaron en el accidente de trenes.

Según ha indicado el colegio en una nota, el joven adamuceño Julio Rodríguez fue el encargado de recoger la placa de manos de la presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado, en el transcurso de un acto en Córdoba. Con la presencia de la presidenta del Colegio de Médicos cordobés, Carmen Arias, el rector de la Universidad cordobesa, Manuel Torralbo, de la delegada de Salud, María Jesús Botella; o la directora gerente del Hospital de Cruz Roja, Lucía Retenga.

Ramblado ha subrayado el "coraje" y el "enorme corazón" que les llevó a "acudir al rescate de desconocidos" a un escenario que "impactaría hasta a los más experimentados".

Señala el Colegio de Médicos de Huelva que el accidente de trenes de Adamuz, que se saldó con más de un centenar de heridos y 46 fallecidos, 28 de ellos de la provincia, "ha marcado a la sociedad onubense y también la ha unido para siempre a ese pueblo cordobés".

"En esos momentos en los que el dolor y la incertidumbre lo marcaban todo vuestra presencia marcó la diferencia entre la desesperación y la esperanza", ha asegurado Ramblado, quien agradeció la actuación de voluntarios y profesionales por su "rapidez entrega y profesionalidad" y, sobre todo, por su "humanidad" y por "haber dado consuelo, prestado atención y ser refugio de las víctimas".

Para Ramblado, han demostrado "que la vocación de servicio sigue siendo uno de los pilares más sólidos de nuestra sociedad". "Que ello conlleva sacrificio, esfuerzo físico y emocional, y en ocasiones un impacto personal difícil de describir. Por eso queremos transmitir nuestro más profundo reconocimiento a vuestro trabajo diario", añadió.

Por último, ha reconocido también a "todos los sanitarios y profesionales" que intervinieron en esta emergencia; "como lo hicieron todos los sanitarios del Hospital Reina Sofía de Córdoba".