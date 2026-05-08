La Comandancia de Huelva acogerá este sábado la capilla ardiente por los dos guardias civiles fallecidos

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Huelva.
Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 19:30
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HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil en Huelva acogerá este sábado, 9 de mayor, la capilla ardiente por los dos agentes que han fallecido este viernes en el transcurso de una operación contra el narcotráfico desarrollada en la costa onubense.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la capilla ardiente estará instalada de 9,30 a 11,30 horas. Además, la misa funeral será a las 12,00 horas en la iglesia de la Concepción.

Asimismo, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero han confirmado su asistencia a la misa funeral.

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