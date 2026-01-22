Compañeros sanitarios, el mundo del deporte y vecinos de Huelva despiden a David Cordón, padre de Davinchi

Familiares y vecinos de David Cordón, exfutbolista internacional de fútbol playa y víctima mortal en el accidente ferroviario de Adamuz, y padre de Davinchi, jugador del Getafe - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva capital ha acogido este jueves la misa funeral de David Cordón, padre del futbolista del Getafe, Davinchi, y una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El templo onubense se ha quedado pequeño porque han sido muchos los compañeros de profesión, personas del mundo de deporte y vecinos de la ciudad que han querido decirle el último adiós.

Así, sobre las 10,00 horas, llegaba un coche fúnebre con los restos mortales de David Cordón, abarrotado de coronas y flores, y entre una multitud de personas que han querido despedirse de él y arropar a su familia, muestra de lo querido y conocido que era el onubense.

Así, Cordón fue exjugador de fútbol playa y varias veces internacional, además, padre del futbolista 'Davinchi', exrecreativista y que actualmente milita en el Getafe, por lo que muchos rostros conocidos del deporte también han querido darle el último adiós.

Uno de ellos, el ex director deportivo del Recreativo de Huelva, Óscar Arias, quien ha expresado que "todos estamos sufriendo con mucha incertidumbre desde el día del accidente", ya que son "muchísimas personas las afectadas" y en este caso "una persona importante dentro de nuestra ciudad".

"Un deportista que ha sido uno de los más grandes que ha dado Huelva y bueno, es un momento difícil, estamos todos muy tristes y lo único que nos queda es acompañar a la familia y que sientan que era una persona importante y querida y que bueno, aquí está la respuesta de la gente", ha abundado.

Por otro lado, representantes del Getafe también se han desplazado a Huelva para arropar a la familia en estos duros momentos, como el director deportivo del club, Toni Muñoz, quien ha señalado a los medios que es "un día muy triste para la familia y el Getafe ha querido estar aquí presente". "Hoy es día de entrenamiento y parte del presidente, el míster y los compañeros ayudar a la familia en estos momentos. Es una familia que se quiere mucho y que cree en ellos y van a salir adelante con mucha fuerza", ha comentado Muñoz.

Por otro lado, representantes del Ayuntamiento, con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial también han querido expresar sus condolencias y acompañar a la familia.

Además, Cordón era enfermero del Hospital Juan Ramón Jiménez y muy vinculado a Satse, por lo que muchos compañeros también han querido acercarse al templo para despedirse.

Entre ellos, la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, que también es enfermera de profesión y quien ha señalado, muy emocionada, que "además de ser un buen profesional, era muy, muy buena persona", por lo que ha expresado su "más sentido pésame" a su familia.

"Son muchas las personas que han venido a rendirle homenaje porque David se lo merecía. Una persona muy entregada a todos, una persona con mucho sentido de humor, muy cercana y que ha cuidado muchas veces mucho de nosotros. Así que sin duda tiene un reconocido reconocimiento de su ciudad de Huelva y nos deja una huella importantísima para todos y cada uno que nos dedicamos a esto y por supuesto en su familia, también como ha dicho su esposa, pues se ha dejado una huella impresionante", ha manifestado.