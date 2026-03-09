El concejal Luis Albillo abandona el PSOE y solicita pasar al grupo de no adscritos del Ayuntamiento de Huelva

Archivo - El que fuera concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora concejal por el PSOE de Huelva Luis Albillo --quien fuera también responsable de diferentes áreas durante el mandato de Gabriel Cruz-- ha solicitado abandonar el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva y pasar a la condición de concejal no adscrito.

Por ello, según ha indicado el PSOE de Huelva en un comunicado, los Estatutos Federales del PSOE establecen en su artículo 9 que la condición de afiliado se pierde cuando un representante público abandona el grupo socialista en la institución en la que ha sido elegido "sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido".

Al respecto, la formación señala que, en aplicación de esta norma, el concejal Luis Albillo será expulsado como afiliado del PSOE y apunta que, ante esta decisión, "lo coherente con el mandato democrático expresado por la ciudadanía en las últimas elecciones municipales es la entrega del acta al Partido Socialista, al haber sido elegido dentro de una candidatura colectiva respaldada por miles de onubenses".

Indica el PSOE de Huelva que la ciudadanía de la capital configuró en las urnas "un pleno municipal con 13 concejales del Partido Popular, 11 del PSOE, dos de Vox y uno de La Izquierda de Huelva --actual Grupo Mixto--, una representación que responde al respaldo obtenido por cada candidatura y que no puede ser vulnerada por intereses personales".

Por ello, desde el PSOE subrayan que estarán "vigilantes ante la actuación del concejal no adscrito" para que su nueva posición "no se traduzca en convertirse en la alternativa de Vox para otorgarle a Pilar Miranda una mayoría absoluta que no consiguió en las urnas".

"Facilitar con su voto y con su posición política la mayoría absoluta del actual equipo de Gobierno del Partido Popular, apuntalado actualmente por el pacto de investidura con Vox, supondría una grave deslealtad con el proyecto político con el que fue elegido y una traición a los socialistas y a los miles de onubenses que depositaron su confianza en el PSOE en las últimas elecciones municipales", señala la formación.

En cualquier caso, el PSOE afirma que seguirá "centrando su trabajo en lo importante" como es "la defensa de los intereses de Huelva y de sus vecinos, reclamando las mejoras que la ciudad necesita y denunciando la falta de gestión del equipo de Gobierno del Partido Popular y de la alcaldesa, Pilar Miranda".

Luis Albillo fue secretario de Relaciones Institucionales en la UGT de Huelva Provincia (2008-2012), y secretario de Relaciones Sindicales en la UGT de Huelva Provincia (2013-2017). Asimismo, fue coordinador de Infraestructuras y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Huelva de 2015 a 2016 y Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos de 2016 a 2019 y concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva de 2019 a 2023.