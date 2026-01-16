El Condado de Huelva celebra tres rutas cicloturistas del Vino en enero y febrero para poner el valor la comarca

Cartel de las tres rutas cicloturistas del Vino del Condado de Huelva. - MANCOMUNIDAD DEL CONDADO DE HUELVA

BONARES (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza una nueva edición de las rutas cicloturistas del Vino del Condado, una iniciativa que combina deporte, turismo activo y puesta en valor del patrimonio vitivinícola y cultural de la comarca. Tras la buena acogida de ediciones anteriores, el calendario de 2026 incluye tres citas que se desarrollarán los días 24 y 25 de enero y 8 de febrero.

La primera cita será el sábado 24 de enero con un recorrido circular de 34,4 kilómetros entre Palos de la Frontera y Moguer. El Coso del Descubrimiento de Palos de la Frontera será el punto de salida y de meta y el avituallamiento se realizará en la Plaza del Cabildo de Moguer. La ruta concluirá con una comida en la Carpa de la Juventud de Palos. Esta ruta, denominada 'El vino y los Lugares Colombinos' une la historia, el patrimonio y la tradición vitivinícola de esta zona de la comarca, ha indicado la Mancomunidad del Condado en una nota.

El domingo 25 de enero se celebrará la ruta 'El origen del Condado y el vino', un itinerario circular de 44,5 kilómetros que recorrerá los municipios de Niebla, Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado y Villarrasa. La salida será en la plaza del ayuntamiento de Niebla, el avituallamiento en Bodegas Andrade de Bollullos Par del Condado y la comida final tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Niebla. Este recorrido pone el acento en el origen histórico del Condado y su estrecha relación con el vino.

Por último, el día 8 de febrero, la ruta 'Doñana y el vino' conectará el entorno de Doñana con la tradición vitivinícola del Condado, ofreciendo dos opciones adaptadas a distintos niveles: una ruta larga de 60,5 kilómetros y una ruta corta de 34,8 kilómetros. Ambas tienen su punto de salida en la Plaza de España de Hinojos y la comida final en el parque botánico de Hinojos.

El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Francisco de Asís Pérez, ha señalado que "estas rutas permiten conocer el Condado de Huelva de una forma cercana y respetuosa, disfrutando de nuestros paisajes, de nuestros pueblos y de unos vinos que forman parte de nuestra identidad colectiva". Asimismo, ha destacado que se trata de "una iniciativa que fomenta hábitos saludables y refuerza el sentimiento de pertenencia a la comarca".

Esta actividad está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Ruta del Vino Condado de Huelva, que está coordinado por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y financiado con fondos europeos NextGeneration EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, coordinados en Andalucía por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

XXIII RUTA CICLOTURISTA 'ENTORNO DE DOÑANA'

De otro lado, el alcalde de la Moguer, Gustavo Cuéllar, y los presidentes de los clubes ciclistas Platero y Los Domingueros, organizadores de la prueba con la colaboración del Ayuntamiento y el PMD Moguer, han presentado este viernes la vigésima tercera edición de la ruta cicloturista Entorno de Doñana, que discurre por parajes de los montes moguereños en la frontera del Parque Natural.

La ruta se celebra el domingo 1 de febrero con salida y meta en el centro de deportes Paco Díaz Olivares de Moguer y una distancia a recorrer de 50 kilómetros, la inmensa mayoría de ellos por caminos de arena y pistas forestales. Con una cuota de inscripción de 15 euros, los participantes recibirán un obsequio de la organización, dispondrán del correspondiente seguro médico, y disfrutarán de un almuerzo de convivencia con sorteo de regalos al finalizar la prueba.

La organización pone también a disposición de los cicloturistas para atender cualquier contingencia una ambulancia, la presencia de efectivos de Protección Civil para acompañamiento y recogida de posibles abandonos, y un servicio de limpieza a presión de bicicletas al finalizar la prueba. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de enero en www.chipserena.es.