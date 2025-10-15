Pleno extraordinario del Consejo de Doñana este jueves sobre el deslinde de marismas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García durante la visita al Parque Nacional de Doñana. A 9 de abril de 2025 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana celebra este jueves un Pleno Extraordinario con el único punto del día el de abordar un informe del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal correspondiente a las marismas de Doñana, de Hinojos y Almonte (Huelva), y de Aznalcázar (Sevilla).

Según indica la convocatoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, se convoca sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el jueves, 16 de octubre de 2025, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum de constitución, a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el Centro Administrativo 'El Acebuche'.

Así, el único punto a abordar en esta sesión será un informe del sobre el procedimiento de 'Deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva), y de Aznalcázar (Sevilla)'. Iniciativa de la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, la última sesión del Consejo de Participación, aunque en sesión ordinaria, fue la que se celebró el 27 de junio que, a su vez, fue continuación de la sesión del 28 de abril que tuvo que suspenderse por el apagón nacional.