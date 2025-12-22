El Consejo Regulador del Condado refuerza el control sobre el uso indebido de vinos y vinagres con DOP e IGP

Etiquetas de vino tinto del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva y de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vino Naranja del Condado de Huelva. - DOP CONDADO DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva y de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vino Naranja del Condado de Huelva ha acordado por unanimidad en la última sesión plenaria del año, reforzar las actuaciones de control y las acciones legales frente al uso fraudulento de estas figuras de calidad diferenciada.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, entre los acuerdos adoptados, el órgano plenario ha decidido reiterar la interposición de denuncias contra determinadas bodegas o personas que no están cumpliendo la normativa aplicable, subrayando la necesidad de extremar la vigilancia sobre la utilización de vinos y vinagres que se comercializan bajo el amparo de las Denominaciones de Origen Protegidas y la Indicación Geográfica Protegida sin reunir los requisitos legalmente exigidos.

Asimismo, el Pleno del Consejo Regulador ha acordado facultar expresamente a su presidente y a su secretario general para que, en nombre de la institución, ejerciten cuantas acciones legales resulten procedentes, tanto en la vía administrativa como, en su caso, en la judicial, ante posibles supuestos de uso indebido o fraudulento de la marca y de las denominaciones protegidas del Condado de Huelva.

El Consejo Regulador ha señalado que, en aquellos casos ya trasladados a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, corresponde a dicha Administración la inspección de las bodegas afectadas y, en su caso, la imposición de las sanciones previstas en la legislación vigente.

No obstante, el Pleno ha dejado constancia de que se valorará la interposición de acciones judiciales adicionales cuando resulte oportuno, previa consideración del impacto económico que dichas actuaciones puedan suponer para la entidad. Las actuaciones mencionadas afectan, entre otras, a bodegas ubicadas fuera de la zona geográfica amparada por las denominaciones, concretamente en la provincia de Sevilla, una circunstancia que refuerza la necesidad de proteger el prestigio, la autenticidad y la seguridad jurídica de los vinos y vinagres del Condado de Huelva.

Con este acuerdo, el Consejo Regulador reitera su compromiso con la transparencia del mercado, la defensa del sector vitivinícola onubense y la protección del consumidor. En este sentido, recuerda que los vinos y vinagres del Condado de Huelva deben identificarse siempre mediante su correspondiente precinta de garantía, único elemento que acredita oficialmente su origen y su amparo por las Denominaciones de Origen Protegidas y la Indicación Geográfica Protegida.

En la actualidad, la Denominación de Origen Protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva e IGP Vino Naranja del Condado de Huelva cuentan con un viñedo de unas 1.800 hectáreas, siendo las variedades blancas las más representativas y de éstas la uva Zalema.

Este viñedo se encuentra en 18 términos municipales: Almonte, Beas, Bollullos par del Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, amparando a veintisiete bodegas y cooperativas de la comarca.