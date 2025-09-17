Convocada una nueva concentración este jueves en apoyo a la Flotilla por Gaza

Bandera palestina en el Mulle del Tinto durante una concentración en Huelva de apoyo a la Flotilla. - EUROPA PRESS

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Huelva con Palestina' ha convocado a la ciudadanía a una nueva concentración para sumarse a las acciones de apoyo a la Global Sumud Flotilla, que navega rumbo a Gaza "para denunciar el bloqueo y exigir el respeto a los derechos del pueblo palestino".

Se trata de una cita que surge "en un contexto de creciente ofensiva militar y planes de ocupación total sobre el territorio palestino" y que tendrá lugar este jueves 18 de septiembre, a las 19,00 horas, en el Muelle de la Compañía Rio Tinto de la capital onubense, según han indicado en una nota de prensa.

Los organizadores subrayan la "necesidad" de "poner a Gaza en el centro" y llaman a la ciudadanía a participar de manera activa en la protesta porque "la fuerza está en la calle".

Además, la plataforma advierten de que, en caso de que la flotilla sea asaltada, se celebrarán concentraciones simultáneas en cada municipio a las 19,00 horas.

En este sentido, este pasado martes los ministros de Exteriores de España y de otros 15 países con ciudadanos a bordo de la Global Sumud Flotilla expresaron su preocupación por la seguridad de sus integrantes y advirtieron a Israel en contra de ataques o detenciones ilegales en aguas internacionales.

En un comunicado conjunto, José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica expresaron su "preocupación por la seguridad" de la flotilla, "una iniciativa de la sociedad civil en la que participan ciudadanos de nuestros países".

El objetivo reconocido por la flotilla es "entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y concienciar sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza", recuerdan los ministros.

En este sentido, subrayan que "estos dos objetivos, la paz y la prestación de ayuda humanitaria, junto con el respeto del Derecho Internacional, incluido el Derecho Humanitario, son compartidos por nuestros gobiernos".