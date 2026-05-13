Cortada la A-49 en ambos sentidos tras el vuelco de un camión en el término de Niebla (Huelva)

Archivo - Varios vehículos circulan por la autovía A-49 sentido a Huelva en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-49, que une Huelva con Sevilla, se encuentra cortada al tráfico en ambos sentidos debido a un accidente por la salida de la vía de un trailer frigorífico en el kilómetro 56, a la altura del municipio Niebla dirección Huelva, que ha provocado que el vehículo pesado haya quedado volcado en mitad de los carriles.

Según han indicado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido a las 05,00 horas de este miércoles cuando el camión ha chocado con un muro de hormigón y ha quedado atravesado en la autovía. Según han explicado los alertantes, la carretera ha quedado llena de piedras y escombros, motivo por el que ha tenido que ser cortada.

De este modo, hasta la zona se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. El Instituto Armado, ha señalado que el incidente se ha saldado "exclusivamente" con daños materiales y sin que se hayan registrado daños personales.

Por todo ello, para "garantizar la fluidez del tráfico" se han establecido itinerarios alternativos para los vehículos que circulen por la zona. Así, en sentido Huelva deberán abandonar la autovía en el punto kilométrico 53, en la salida de Villarrasa, retomando la vía en el kilómetro 60, en la salida de Niebla.

Por su parte, en la dirección con sentido a Sevilla, los vehículos serán desviados en el kilómetro 60, salida de Niebla, retomando la vía en el punto kilométrico 53, con salida en Niebla.

El vehículo ha tenido que ser retirado con una grúa y se prevé que las labores de retirada del vehículo y limpieza de la vía finalicen en torno a las 12.00 horas, momento en el que se restablecerá la circulación normal.