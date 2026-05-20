La CR Palos impulsa SmartPalos para avanzar en un fertirriego inteligente

Plantas de fresa. - CR PALOS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha puesto en marcha el proyecto SmartPalos, una iniciativa de digitalización orientada a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del fertirriego mediante la implantación de herramientas tecnológicas avanzadas para el control y gestión del agua en las explotaciones agrícolas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el proyecto SmartPalos trata de impulsar la gestión sostenible e Inteligente del Fertirriego en la CR Palos Implementando herramientas digitales y se desarrolla gracias a la ayuda obtenida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, dentro de la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío.

Con una inversión total de 1,1 millones de euros y una ayuda concedida para financiar casi en su totalidad esta herramiento, SmartPalos nace con el objetivo de garantizar una gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos en un contexto marcado por el estrés hídrico y la necesidad de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación difusa.

La iniciativa permitirá a la CR Palos incorporar soluciones digitales capaces de medir con precisión los volúmenes de agua aplicados, monitorizar la humedad del suelo y controlar los aportes y lixiviados de nitratos y productos fitosanitarios. Todo ello facilitará una gestión más eficiente del fertirriego y una reducción del impacto ambiental asociado a la actividad agrícola.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación del parque de contadores, lo que permitirá obtener mediciones precisas del agua consumida mediante sistemas de telecontrol. Además, se instalarán electroválvulas para interactuar de forma remota con las tomas de riego de los comuneros y se implementará una red de telemetría basada en tecnología LoRaWAN, que garantizará una comunicación robusta y fiable entre los distintos dispositivos.

SmartPalos también contempla la instalación de sondas capacitivas para monitorizar la humedad en suelos arenosos, una cuestión especialmente relevante para optimizar la programación del riego en los cultivos de frutos rojos de la provincia. Asimismo, el proyecto incorporará un lisímetro de drenaje automático que permitirá cuantificar, en tiempo real, el balance de nutrientes y los lixiviados de nitrógeno y fitosanitarios.

La Comunidad de Regantes Palos de la Frontera destaca que esta iniciativa generará beneficios directos para los agricultores, permitiendo reducir costes de producción gracias a una fertirrigación más ajustada a las necesidades reales de los cultivos. Del mismo modo, SmartPalos aspira a convertirse en un referente tecnológico para el sector de los frutos rojos de Huelva, actuando como modelo para otras comunidades de regantes.

En el ámbito ambiental, el proyecto contribuirá a disminuir el riesgo de eutrofización de los humedales protegidos del entorno y del Parque Nacional de Doñana, ya que la Comunidad de Regantes Palos se encuentra situada sobre el acuífero Almonte- Marismas, fundamental para la alimentación hídrica de estos ecosistemas.

Además, desde la entidad de riego subrayan que la producción agrícola sostenible representa una oportunidad para compatibilizar desarrollo económico y conservación de los recursos naturales, favoreciendo la creación de empleo estable, la fijación de población joven al territorio y la incorporación de mujeres a la actividad agraria.