Crespo destaca los foros de participación y "la agilidad" para actuar en la zona incendiada de Almonaster (Huelva)

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha destacado este miércoles los foros de participación impulsados y la "agilidad" de su departamento para comenzar con las actuaciones de urgencia en la zona afectada por el incendio de Almonaster la Real (Huelva).

Así lo ha puesto de manifiesto Crespo en el Parlamento andaluz a instancias de una pregunta del parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez, quien ha reprochado a la consejera que colectivos de la zona, como Aldeas Unidas, no estén dentro de esos foros de participación.

En este punto, la consejera ha remarcado que "nadie está excluido" puesto que hay hasta tres foros: uno técnico, otro municipal y otro más general, por lo que ha lamentado la postura de Sánchez, al que ha reprochado que no ponga en valor que "en un mes" la Junta ya ha comenzado las labores de emergencia, a las que ha destinado 1,5 millones, "cuatro veces más" que lo que se destinó en el incendio de Las Peñuelas, en el entorno de Doñana.

Tras subrayar "la gestión ágil" de su consejería, Crespo ha explicado que, además de esos tres foros de diálogo, se encauzarán actuaciones a través de escritos, incidiendo en que los ayuntamientos están representados y las entidades más globales podrán participar en el foro más general.

Crespo, que ha recordado que "hace mucho tiempo que se tendría que haber renovado el Plan Forestal Andaluz", ha instado al parlamentario a hacer propuestas y trabajar todos en ese sentido.

Además, la consejera ha indicado que "se utilizaron en este incendio tres veces más recursos" que en cualquier otro para su extincción, al tiempo que ha defendido la importancia de la rehabilitación de la zona, de apostar por el pastoreo, trabajos selvícolas, entre otros aspectos.

Por su parte, Sánchez ha reprochado a Crespo que "no cuente" con los vecinos de la zona y con colectivos como Aldeas Unidas, señalando que puede ser porque la administración regional "tenga algo que ocultar". En este punto, ha indicado que los efectivos del Consorcio de Jabugo "se activaron dos horas después" del comienzo del fuego, al tiempo que ha señalado que, a su juicio, "no se activaron todos los dispositivos" posibles, de manera que "no se actuó con eficiencia ni proporción".

A este respecto, la consejera ha dejado claro "se destinaron tres veces más recursos" que en cualquier otro incendio como "señalan los técnicos", toda vez que ha remarcado la agilidad con la que se ha trabajado en todo momento.