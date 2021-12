Cs ve "mejorables" los presupuestos de la Diputación porque "no atienden las necesidades de Huelva"

HUELVA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Ciudadanos (Cs) y coordinadora del partido liberal en Huelva, María Ponce, ha calificado este martes de "mejorables" los presupuestos de la Diputación y ha asegurado que "no atienden las necesidades de Huelva".

Asimismo, según ha informado Cs en una nota de prensa, Ponce ha lamentado que el grupo socialista de la Diputación haya aplicado "de nuevo el rodillo" para aprobar los presupuestos de la institución provincial para 2022. De hecho, ha subrayado: "Nuevamente los presupuestos provinciales han salido aprobados sin el respaldo de ningún grupo la oposición".

Ponce, que ha asegurado que "estos presupuestos no responden a las necesidades de los onubenses, no resuelven los problemas de la provincia", ha lamentado la "falta de autocrítica" por parte del grupo socialista, que "no ha reconocido que estas cuentas son muy mejorables".

En particular, la diputada naranja ha tildado de "barbaridad" que "se gasten más de 1,2 millones de euros en publicidad "cuando no invierten ni un euro en política de vivienda para los jóvenes y las familias vulnerables".

La coordinadora de Cs ha vuelto a apelar al "diálogo" y ha pedido que "nos permitan tener voz a todos los representantes de los onubenses, que somos todos los diputados que conformamos esta Diputación". Ponce ha afeado, además, a la portavoz socialista que "caiga en el insulto cada vez que alguien no está de acuerdo con su posición".

Finalmente, la diputada liberal ha abundado en que "tener mayoría absoluta no implica caciquismo, y más que nunca en este momento en el que los onubenses piden unión y altura política". "La presidenta tomó el relevo de Ignacio Caraballo ofreciendo diálogo, pero todavía no ha logrado el respaldo de ningún grupo de la oposición a los dos presupuestos que ha presentado precisamente por la falta de diálogo y de búsqueda de consenso", ha concluido.