CSIF lamenta la agresión a dos educadores sociales en Huelva y pide "medidas de seguridad" en el centro de menores

CPM Juan Ramón Jiménez de Huelva. - CSIF HUELVA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Huelva criticado este viernes la "grave situación de inseguridad" en el Centro de Protección de Menores (CPM) 'Juan Ramón Jiménez' de Huelva tras "la agresión en la madrugada del 4 de junio a dos educadores sociales por parte de un usuario".

Según ha indicado el sindicato en una nota, tras los hechos, unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplazaron al centro y "ambos empleados públicos de la Junta de Andalucía tuvieron que ser asistidos por los servicios de urgencias sanitarias". Asimismo, apunta que el usuario, además, "provocó múltiples daños materiales durante el altercado".

La central sindical exige "medidas urgentes" para "proteger" a trabajadores y a los propios menores porque "algunos agresores son reincidentes y las situaciones de violencia, física y/o verbal son reiteradas", así como señala que los profesionales del centro "alertan de que el perfil de algunos menores no se ajusta al modelo de centro residencial básico en régimen abierto", una circunstancia que "genera alta conflictividad que el personal no puede gestionar en condiciones de seguridad adecuadas".

En este punto, CSIF señala que "a esta situación se suma la falta de medios de protección básicos" ya que el CPM Juan Ramón Jiménez "carece de vigilantes de seguridad" al tratarse de un recurso de protección en régimen abierto, "ni cuenta con sistemas de alerta como botón 'antipánico'".

"El elevado número de bajas entre los trabajadores, asimismo, provoca que en numerosas ocasiones los turnos se cubran con personal insuficiente o incluso en solitario, aumentando considerablemente el riesgo", ha añadido.

Desde CSIF se solicita que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales se aplique "de manera efectiva y urgente", adoptando "todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los trabajadores" y subraya que "la actual situación no solo pone en riesgo a los profesionales, sino también a los propios menores, que deben ser atendidos en un entorno seguro, estructurado y con los recursos adecuados para su correcta atención y desarrollo".

El sindicato defiende que la protección de los menores y la seguridad de los trabajadores son dos "objetivos inseparables" ya que "solo garantizando ambas se puede prestar un servicio público de calidad", por lo que pide a la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que "adopte de forma inmediata" medidas estructurales "que permitan adecuar los recursos del centro a la realidad actual, dotándolo del personal suficiente, reforzando la seguridad y revisando los criterios de derivación de menores".

CSIF advierte de que "no se puede seguir normalizando la violencia en los centros de protección y exige una respuesta firme y urgente por parte de la administración".