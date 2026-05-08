CSIF muestra su pesar por la muerte de dos guardias civiles y critica "las deficiencias" del cuerpo

Imagen de la fachada de la Capitanía Marítima de Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) critica las "deficientes condiciones" en las que los cuerpos de las fuerzas de seguridad operan en el litoral de Huelva y que "explican", en opinión del sindicato, el tráfico suceso ocurrido este viernes al colisionar dos embarcaciones durante una persecución antidroga.

Según han indicado en una nota de prensa, CSIF lamenta que el Gobierno central "ha hecho oídos sordos" en los últimos años, y "más concretamente en los últimos meses", a las reivindicaciones del sindicato para que el SVA tuviera la consideración de profesión de riesgo y para que la base onubense dispusiera de "los medios adecuados para hacer frente al narcotráfico creciente en la zona".

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha "obviado" la petición de patrulleras de alta velocidad, modelo Rodman 55 Audaz, embarcaciones rígidas diseñadas expresamente para la interceptación de 'narcolanchas';.

"Ninguna de las ocho unidades adquiridas por la AEAT han sido asignadas a Huelva a pesar de que es el lugar por el que más droga entra en España actualmente", según ha señalado el responsable nacional del sindicato CSIF en el SVA, Fran García.

"Es un contrasentido y el resultado se puede observar en este lamentable suceso. Es imposible contrarrestar las 'narcolanchas' con los medios que tiene Huelva ahora", ha agregado.

Una de las patrulleras de alta velocidad asignadas a la provincia de Cádiz ha acudido a la costa onubense en las últimas horas en servicio de auxilio, aunque desgraciadamente ya se han producido víctimas mortales.

Por otra parte, García ha insistido en que el reconocimiento del SVA como profesión de riesgo es otra de las medidas "imprescindibles" para los trabajadores. "CSIF consiguió que el CVA estuviera incluido en esta consideración en el proyecto de ley, junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero la tramitación de la iniciativa continúa paralizada en el Congreso de los Diputados", han finalizado.