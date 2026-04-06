Cuatro heridos en un choque frontal en la HU-3401 en el término de Cartaya (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

CARTAYA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico con choque frontal entre dos vehículos registrado a primera hora de la mañana de este lunes en Cartaya (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar entre los kilómetros 1 y 2 de la HU-3401 sobre las 7,35 horas, cuando se ha recibido el primero de varios avisos que alertaba de una colisión entre dos turismos en la que había heridos.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha desplazado una ambulancia de traslado, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio de Bomberos, que ha activado a efectivos del parque de Ayamonte, y a mantenimiento de la vía.

Así las cosas, cuatro personas han sido evacuadas por los servicios sanitarios al Hospital Virgen de la Bella de Lepe, entre los que hay una mujer de la que no han trascendido más datos y un hombre de 41 años.