Declarado un incendio forestal en el paraje 'Montehigo' de Almonte (Huelva)

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde las 12,20 horas de este martes en un incendio declarado en el paraje 'Montehigo' en el término municipal de Almonte (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, hasta la zona se han desplazado medios aéreos y terrestres. En concreto, para sofocar el fuego trabajan un helicóptero semipesado, un grupo de bomberos forestales y un camión autobomba.

Se trata del segundo incendio en la provincia en el inicio de este mes de septiembre, ya que en la madrugada del lunes se declaró otro en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón que, de momento, continúa estabilizado desde la tarde del lunes.