Declarado un incendio forestal en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja en las labores de extinción de un incendio declarado a las 08.42 horas de este martes 21 de julio en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva).

Según han informado a Europa Press fuentes del Infoca, se trata de una zona con "mucho eucalipto, una planta que arde con mucha facilidad", pero se ha originado en una especie de barranco y una densa niebla ha impedido que los medios aéreos pudieran trabajar antes. No obstante, han señalado que "no hay viento y la humedad es alta, que son buenos vectores para su control".

Así, hasta la zona se han desplazado 50 efectivos por tierra, tres camiones autobombas, un helicóptero pesado, cuatro aviones --dos de carga en tierra y dos anfibios ligeros; y buldóceres.