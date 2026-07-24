Movilizados 13 medios aéreos y 130 efectivos por un incendio en el paraje La Juanita de Alosno (Huelva)

Incendio declarado en Alosno (Huelva).- INFOCA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha movilizado 13 medios aéreos y 130 efectivos para lograr estabilizar el incendio declarado pasadas las 14,00 horas de este viernes, 24 de julio, en el paraje La Juanita de Alosno (Huelva), el segundo en menos de 48 horas en el municipio, aunque han señalado que en principio se trataría de un nuevo fuego y no una reactivación del extinguido este jueves.

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, se trata de la misma zona en la que se registró un incendio en la madrugada de este jueves y que fue extinguido por la tarde, pero han señalado que "en principio no se trata de una reactivación, sino de un nuevo siniestro".

Asimismo, han detallado que se trata de una zona con abundantes eucaliptos y que preocupa el excesivo calor y el viento que sopla en la zona.

De este modo, el Infoca ha desplegado 13 medios aéreos, siete aviones y seis helicópteros. Por otro lado, se han desplazado 130 efectivos terrestres, nueve camiones autobombas, cinco buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones.