La Delegación de Violencia de Género advierte que el Ministerio no sufragará el taller de 'Hogares Saludables' en Huelva

HUELVA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del gobierno de Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha informado de que envió este miércoles un correo electrónico al Ayuntamiento de Huelva "advirtiéndoles" de que "el curso de mujeres y productos de limpieza biodegradables --con nombre de 'Hogares Saludables-Libre de Tóxicos'-- no entra en los temas de violencia de género" por lo que se solicitó la retirada del logo de violencia de género, así como ha señalado que "se advirtió" de que este curso "no se sufragará con dinero público del Ministerio".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio, que ha instado al Ayuntamiento a la retirada del logo del Pacto de Estado en todo lo relativo al taller" ya que "la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comprobado que el mismo no encaja en ninguno de los ejes y medidas financiables con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

De la misma manera, desde el Ministerio señalan que las actividades que se financien con cargo a estos fondos "deben enmarcarse, necesariamente, en alguno de los ejes y medidas previstos para las Entidades Locales del documento refundido de medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género acordadas".

Esto, "de conformidad con la Resolución de 17 de julio de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2023".

En este mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha exigido que se suspenda el taller, toda vez que ha afirmado que "con dinero público, con el dinero del Ministerio, no se pueden sufragar ese tipo de cursos denigrantes y que lo único que inciden es en el machismo y en el sesgo de género", ha criticado este miércoles Redondo en declaraciones a los medios tras reunirse con la asociación Yo no renuncio y el Club de Malasmadres en Madrid.

Para Redondo, este taller es "machista" y "va completamente en contra de lo que en la sociedad de hoy se demanda que es la lucha contra esa perspectiva y ese machismo que está tan encarnado en la sociedad", ha dicho antes de subrayar que "no entendía quién ha podido pensar en eso para las mujeres y quién es posible que suscriba ese tipo de propuestas y de cursos. Desde luego con el dinero público no, con el dinero del Ministerio no y ojalá se replantee esa oferta y la cambien, la quiten y no se produzca ese curso que es contrario absolutamente a lo que es la política de este Ministerio", ha sentenciado.