Delgado (Podemos) defiende que frente al racismo "no caben medias tintas": "O lo combatimos o seremos cómplices"

El candidato de Podemos a la Junta, Juan Antonio Delgado, atiende a los medios en Huelva al asistir a una jornada antirracista. - PODEMOS ANDALUCÍA

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, Juan Antonio Delgado, ha defendido este jueves que, frente al racismo, "no caben medias tintas", de forma que, "o lo combatimos, o seremos cómplices".

Son declaraciones que el candidato de Podemos ha realizado en una atención a medios al asistir a unas "jornadas antirracistas" en Huelva junto con el secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, y antes de reunirse con diferentes colectivos, según han explicado desde el partido morado en una nota.

Delgado ha agradecido la presencia de su compañero de partido, Serigne Mbayé, en esta jornada, y lo ha reivindicado como "un ejemplo de la lucha antirracista en nuestro país", al tiempo que ha agregado que "combatir el racismo significa defender y garantizar derechos".

Al hilo, ha valorado el reciente anuncio de la "regularización de más de 500.000 migrantes, 80.000 en Andalucía". "Son personas que ya estaban en nuestro país, sosteniendo sectores enteros de nuestra economía y nuestra sociedad, los alimentos que comemos o el cuidado de nuestros familiares", ha puesto de relieve para valorar a continuación que "esta medida dignifica sus vidas y fortalece a nuestra sociedad".

Delgado ha destacado además que, en Huelva, "es una obviedad que, sin nuestros hermanos migrantes, el sector primario sería inviable", al tiempo que ha advertido de las condiciones de los jornaleros de la fresa, de los que se siguen "conociendo casos de condiciones sociolaborales indecentes, con jornadas interminables, abusos sexuales o infraviviendas", según ha avisado.

"Lamentablemente, no sólo tienen que convivir con esto, sino que son víctimas del hostigamiento, ninguneo y violencia de la ultraderecha", ha añadido el candidato de Podemos al respecto de ese colectivo de trabajadores.

Delgado también ha criticado a los partidos que "solo saben esparcir odio, mentiras y miedo", y que "no tienen propuestas reales para mejorar la vida de la gente", y ha aseverado que "los discursos racistas solo dividen y sirven de cortina de humo", ya que, "ante la especulación en la vivienda por parte de las grandes fortunas, callan y agachan las orejas".

Finalmente, el también parlamentario del grupo Por Andalucía ha remachado que, "frente al racismo, la única respuesta posible es más derechos, más igualdad y más democracia".