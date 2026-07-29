Desmantelada en Huelva una plantación de marihuana en una vivienda donde vivían con dos menores, uno lactante

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo
HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana indoor situada en una barriada de Huelva donde vivían dos menores de edad, uno de ellos lactante. La operación se ha saldado con la detención de dos personas, pertenecientes al mismo núcleo familiar, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro delito de defraudación de fluido eléctrico.
Según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, las dos personas investigadas, se encargaban del cultivo de marihuana en el domicilio familiar, donde además residían con dos menores de edad, uno de ellos lactante.
Fruto de esta intervención se han decomisado diferentes tipos de sustancias como marihuana, hachís y cocaína, abundante material destinado al cultivo de marihuana, así como balanzas de precisión para la venta al por menor. Además, se ha intervenido dinero en efectivo y dos armas prohibidas.
Durante el operativo, los agentes comprobaron que el domicilio contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica con el objetivo de abastecer la plantación. Esta práctica, además de constituir un fraude, supone un importante riesgo de incendio y puede provocar continuos cortes de suministro que afectan a los vecinos de la zona.