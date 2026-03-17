Detenidas dos personas en Aracena (Huelva) relacionadas con el tráfico de droga, una ya en la cárcel

Momento de la detención en Aracena de unas de las dos personas buscadas por tráfico de drogas. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Aracena (Huelva) por los presuntos delitos de tráfico de drogas. A uno de ellas se le imputa también un supuesto delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad al darse a la fuga. Además, a ambas les constaba una requisitoria en vigor de búsqueda y detención y una de ellos ha ingresado ya en prisión.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de marzo, cuando los agentes montaron un dispositivo para la detención de una persona en la localidad de Aracena, a la cual le constaba una requisitoria en vigor de detención e ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas. Localizado y detenido, esta persona permitió a los agentes el acceso a su domicilio.

Una vez allí, salía de la vivienda otro morador, el cual fue identificado, procediéndose al registro de sus pertenencias ante la sospecha de poder portar algún tipo de droga, siéndole encontradas diversas sustancias estupefacientes preparadas para su venta y dinero en efectivo. En ese momento emprendió la huida, siendo interceptado y detenido por agentes actuantes por los delitos de tráfico de drogas y por un delito de desobediencia grave a los agentes de la Autoridad. A esta persona también le constaba una requisitoria en vigor.

Asimismo, en la vivienda fueron hallados diversos útiles para el pesaje, elaboración y realización de las dosis de sustancias estupefacientes que posteriormente eran presuntamente vendidas a drogodependientes que frecuentaban la zona, siendo multitud las quejas vecinales recibidas por estos hechos.

Se hallaron también dos armas cortas (pistolas) de aire comprimido con características similares a armas reales, que han podido ser utilizadas de manera intimidatoria para la comisión de otros delitos. Las investigaciones continúan, al ser incautados objetos que pudieran provenir de hurtos o robos ocurridos por la zona.

El dispositivo ha sido llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil del Equipo ROCA 1, así como otros efectivos de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la 1ª Compañía de Cortegana de la Comandancia de Huelva y Agentes de la Policía Local de Aracena (Huelva).

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, habiendo ingresado uno en prisión.